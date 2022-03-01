VISA вводить санкції проти РФ та перераховує $2 млн для гуманітарної допомоги народу України

Компанія надасть гранту $2 млн фонду UNICEF для гуманітарної допомоги народу України.

Платіжна компанія VISA застосовує санкції проти Російської Федерації. Про це повідомив гендиректор Visa Альфред Келлі.

Читайте кращі матеріали розділу на сторінці "Фокус. Економіка" в Facebook Підписатись

"Visa вживає оперативних заходів для забезпечення дотримання застосовних санкцій і готова дотримуватися додаткових санкцій, які можуть бути застосовані", — написав Келлі.

Також Visa Foundation надасть фонду UNICEF грант $2 млн для гуманітарної допомоги народу України та подвоїть пожертвування співробітників Visa (у сумі до $1 млн) до фондів UNICEF і Червоного хреста.

Раніше повідомлялося, що міжнародна платіжна система Mastercard відключила від своєї мережі кілька російських банків. Це рішення ухвалено на тлі запровадження санкцій Заходу після початку військового вторгнення Росії в Україну.

Зазначимо, ні Visa, ні Mastercard не повідомляють які конкретно установи підпадають під санкції. Reuters із посиланням на джерело зазначає, що в списку центральний банк РФ і ВТБ.