Португалия расследует предоставление гражданства Роману Абрамовичу

Миллиардер Роман Абрамович подал заявку на получение гражданства этой страны в прошлом году

Португалия начала расследование успешной заявки российского миллиардера Романа Абрамовича на получение гражданства страны в прошлом году. Об этом пишет Bloomberg.

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Роман Абрамович стал гражданином Португалии в 2021 году в соответствии с законом, предлагающим натурализацию потомкам сефардских евреев, изгнанных с Пиренейского полуострова в конце 15 века.

Напомним, сефарды – это субэтническая группа, сформировавшаяся на Пиренейском полуострове вовремя миграции иудеев по Римской империи. Говорят сефарды на ладино.

В министерстве юстиции Португалии уже заявили, что расследование начали потому как засомневались в законности процесса получения гражданства Абрамовичем и была начато задолго до вторжения России в Украину. Если быть точным, оно было начато в январе, но сейчас процесс получил огласку.

"Абрамович стал гражданином Португалии благодаря португальскому "Закону о возвращении", который позволяет потомкам сефардских евреев и евреев конверсо (тех, что были насильно обращены в христианство) получить португальское гражданство", — заявлял в прошлом году источник, близкий к Абрамовичу.

Также у Абрамовича имеется гражданство Израиля.

После вторжения России в Украину Абрамович поспешно выставил на продажу не только свой клуб "Челси", но и дорогую недвижимость в Лондоне.

При этом, его пока не внесли в санкционный список Британии.