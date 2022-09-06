Военная техника РФ стоит возле энергоблоков: МАГАТЭ отчиталось о визите на Запорожскую АЭС

Специалисты настаивают на создании зоны ядерной безопасности возле ЗАЭС. По их мнению, это первый в истории случай боевых действий на объектах крупной атомной электростанции.

Нахождение российских военных на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) беспокоит все мировое сообщество. Об этом говорится в отчете Международного агентства по атомной энергетике (МАГАТЭ) по итогам поездки миссии на ЗАЭС в Энергодаре.

Гендиректор МАГАТЭ Рафаель Гросси беспокоится, что дальнейшая эскалация боевых действий в районе АЭС с шестью реакторами приведет к страшной ядерной аварии с тяжелыми радиологическими последствиями для Украины и других странах, отметили специалисты.

Во время миссии на ЗАЭС группа наблюдала обстрелы в окрестностях АЭС — 3 сентября группе приказали эвакуироваться на 1-й этаж админздания. Миссия МАГАТЭ зафиксировала повреждения в разных местах, некоторые были нанесены вблизи реактора.

[ + – ] Из-за обстрелов на одном из энергоблоков АЭС активировали аварийную защиту Фото: Flickr

На одном из энергоблоков пришлось активировать аварийную защиту и запустить дизельные генераторы. Обстрелы повредили азотно-кислородную станцию и одно вспомогательное здание.

МАГАТЭ потребовало согласие всех сторон на создание зоны ядерной безопасности возле Запорожской АЭС, чтобы объект больше не обстреливали, говорится в отчете.

Миссия на Запорожскую АЭС — специалисты МАГАТЭ видели российскую технику

Члены организации подтвердили факт оккупации ЗАЭС вооруженными силами РФ, но не стали возлагать на них ответственность за постоянные обстрелы объекта. ВС РФ несут важные функции физической защиты ЗАЭС – охрану и контроль доступа на объект, отметила миссия.

Группа наблюдала присутствие российских военных, их техники и оборудования в различных местах на ЗАЭС. Российские оккупанты перегнали несколько военных грузовиков на 1-й этаж зала энергоблоков №1 и 2, заявила МАГАТЭ.

"Ситуация в Украине беспрецедентна. Это первый случай, когда военный конфликт произошел на объектах крупной, устоявшейся ядерной энергетической программы", – отметили авторы доклада.

МАГАТЭ заявило о наличии подробного плана по оказанию помощи в обеспечении безопасности ядерных объектов Украины и деятельности, связанной с радиоактивными источниками. Члены организации обещают поставить в Украину необходимое оборудование.

Напомним, что глава "Энергоатома" Петр Котин считает ситуацию на ЗАЭС к 6 сентября очень опасной и беспрецедентной из-за повреждений линий электропередачи, которые соединяют станцию с энергосистемой Украины. Он хочет услышать от МАГАТЭ не только выражение обеспокоенности.

В прогнозе "Укргидрометцентра" ранее говорилось, что радиоактивное облако накроет Крым и несколько стран Причерноморья, если на ЗАЭС произойдет авария.