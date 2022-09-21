Акт ядерного тероризму: під час обстрілу постраждав шостий енергоблок ЗАЕС, — ГУР

За даними української військової розвідки, енергоблок аварійно вимкнувся.

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21 вересня о 1:13 російські війська вкотре обстріляли Запорізьку АЕС, пошкодивши обладнання зв'язку енергоблоку №6 із відкритим розподільчим пристроєм станції, повідомило Головне управління розвідки Міноборони України.

Внаслідок цього відключилися блоковий трансформатор і трансформатори власних потреб енергоблоку, через що енергоблок №6 втратив живлення. Щоб налагодити систему охолодження ядерного палива, працівникам станції довелося включити аварійні джерела живлення — два дизель-генератори.

"О другій годині ночі персонал станції знайшов можливість налагодити живлення власних потреб енергоблоку №6 від системи шин інших енергоблоків станції, — зазначили в ГУР. — Завдяки цьому дизель-генератори шостого енергоблоку було вимкнено та переведено в режим чергування".

У військовій розвідці наголосили, що російські війська вдаються до актів ядерного тероризму на українських об'єктах навіть тоді, коли на ЗАЕС перебувають інспектори МАГАТЕ.

У компанії "Енергоатом" заявили, що від МАГАТЕ очікують рішучіших дій, які дозволять припинити бомбардування українських ядерних об'єктів. Також від агентства чекають на допомогу в деокупації Запорізької АЕС та встановлення зон безпеки навколо усіх атомних станцій країни.

Нагадаємо, експерт із питань ядерної безпеки Пол Дорфман розповів, які країни можуть постраждати від радіоактивного зараження у разі аварії на ЗАЕС.

Як повідомлялося, вночі 19 вересня російські окупанти завдали ракетного удару по Південноукраїнській АЕС у Миколаївській області. Ракета вибухнула за 300 м від реакторів станції.