Акт ядерного терроризма: во время обстрела пострадал шестой энергоблок ЗАЭС, — ГУР

По данным украинской военной разведки, энергоблок аварийно отключился.

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21 сентября в 1:13 российские войска в очередной раз обстреляли Запорожскую АЭС, повредив оборудование связи энергоблока №6 с открытым распределительным устройством станции, сообщило Главное управление разведки Минобороны Украины.

В результате отключились блоковый трансформатор и трансформаторы собственных нужд энергоблока, из-за чего энергоблок №6 потерял питание. Чтобы наладить систему охлаждения ядерного топлива, работникам станции пришлось включить аварийные источники питания — два дизель-генератора.

"В два часа ночи персонал станции нашел возможность наладить питание собственных потребностей энергоблока №6 от системы шин других энергоблоков станции, — отметили в ГУР. — Благодаря этому дизель-генераторы шестого энергоблока были выключены и переведены в дежурный режим.

В военной разведке подчеркнули, что российские войска прибегают к актам ядерного терроризма на украинских объектах даже в то время, когда на ЗАЭС находятся инспекторы МАГАТЭ.

В компании "Энергоатом" заявили, что от МАГАТЭ ожидают более решительных действий, которые позволят прекратить бомбардировки украинских ядерных объектов. Также от агентства ждут помощи в деоккупации Запорожской АЭС и установлению зон безопасности вокруг всех атомных станций страны.

Напомним, эксперт по вопросам ядерной безопасности Пол Дорфман рассказал, какие страны могут пострадать от радиоактивного заражения в случае аварии на ЗАЭС.

Как сообщалось, ночью 19 сентября российские оккупанты нанесли ракетный удар по Южноукраинской АЭС в Николаевской области. Ракета взорвалась в 300 м от реакторов станции.