Южноукраинская АЭС попала под обстрел российских войск: ракета упала рядом с реакторами (видео)

Атака ВС РФ по ядерному объекту в Николаевской области повредила здание станции, на месте взрыва образовалась воронка глубиной 2 метра.

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В ночь на понедельник, 19 сентября, Вооруженные силы РФ нанесли ракетный удар по территории Южноукраинской атомной электростанции в Николаевской области. Вражеский снаряд упал в 300 метрах от ядерных реакторов, образовалась воронка глубиной 2 метра. Государственная компания "Энергоатом" назвала инцидент актом ядерного терроризма со стороны РФ. Об этом пресс-служба предприятия сообщила в своем телеграм-канале.

Атака по территории ЮАЭС, по данным "Энергоатома", произошла в 00:20 — в 300 метрах от реакторов станции прогремел мощный взрыв. Ударной волной было повреждено здание ядерного объекта, там было разбито более 100 окон. Также в результате происшествия один из гидроагрегаторов Александровской гидроэлектростанции, которая входит в состав Южноукраинского энергетического комплекса, и три высоковольтные линии электропередач отключились.

В то же время в "Энергоатоме" отметили, что все три блока Южноукраинской АЭС работают в штатном режиме, пострадавших среди персонала станции нет.

"Акты ядерного терроризма р*шистов угрожают всему миру. Их нужно немедленно остановить, чтобы не допустить новой катастрофы! Воронка от ночного взрыва вражеской ракеты в промышленной зоне Южноукраинской АЭС: диаметр – 4 м, глубина – 2 м" — говорится в заявлении компании.

Президент Украины Владимир Зеленский также прокомментировал обстрел Южноукраинской АЭС российскими Вооруженными силами.

"Оккупанты снова захотели пострелять, но забыли, что такое атомная станция. Россия подвергает опасности весь мир. Должны остановить ее, пока не поздно", — написал глава государства.

Напомним, в июне этого года российские войска выпустили ракету в направлении Южноукраинской АЭС, в результате чего снаряд пролетел на критической высоте над объектом.

Также мы писали о том, как недавно Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ), которое является профильным регулятором при ООН, призвало Россию отвести свои силы с территории Запорожской атомной электростанции.