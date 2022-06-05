Ракета над АЭС: "Калибр" пролетел над Южноукраинской АЭС на критической высоте

В "Энергоатоме" предупредили, что даже небольшой осколок, который попадет в работающий энергоблок, может привести к ядерной катастрофе. Предположительно, над АЭС пролетел снаряд типа "Калибр", выпущенный в сторону Киева.

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Пресс-служба государственного предприятия "Энергоатом" в воскресенье, 5 июня, сообщила, что РФ совершила очередной акт ядерного терроризма, когда в 5.30 утра крылатая ракета, внешне напоминавшая "Калибр", прошла на критически низкой высоте над Южноукраинской АЭС. Об этом сообщается в Telegram-канале госпредприятия.

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В "Энергоатоме" предположили, что, возможно, это была ракета, выпущенная в сторону Киева.

[ + – ] Этим же утром были обстреляны Киев и Бровары

"Сейчас РФ продолжает создавать угрозы ядерной безопасности украинских АЭС и угрожать миру новой ядерной катастрофой <…> Даже небольшой обломок ракеты, попав в работающий энергоблок, может стать причиной ядерной катастрофы и утечки радиации", — говорится в сообщении.

Ранее Фокус сообщал, что от скита в Святогорской лавре, что в Донецкой области, который был построен в 2003 году, остался только фундамент. Скит был сооружен в 2003 году на месте храма, который большевики взорвали в послевоенные годы. Но история повторилась и после Второй мировой.

Напомним, что представители Украины и РФ обменялись погибшими военнослужащими. В обмене участвовали несколько правительственных ведомств. По сведениям чиновников, обмен произошел на линии фронта в Запорожской области в формате "160 на 160".