Ядерний тероризм: ракета ЗС РФ пролетіла над Південноукраїнською АЕС на критичній висоті

В "Енергоатомі" попередили, що навіть невеликий уламок, який потрапить у працюючий енергоблок, може призвести до ядерної катастрофи. Імовірно, над АЕС пролетів снаряд типу "Калібр", випущений у бік Києва.

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Пресслужба державного підприємства "Енергоатом" у неділю, 5 червня, повідомила, що РФ здійснила черговий акт ядерного тероризму, коли о 5:30 ранку крилата ракета, що зовні нагадувала "Калібр", пройшла на критично низькій висоті над Південноукраїнською АЕС. Про це повідомляється у Telegram-каналі держпідприємства.

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В "Енергоатомі" припустили, що, можливо, це була ракета, випущена у бік Києва.

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"Зараз РФ продовжує створювати загрози ядерній безпеці українських АЕС і загрожувати світові новою ядерною катастрофою <…> Навіть невеликий уламок ракети, потрапивши в енергоблок, може стати причиною ядерної катастрофи і витоку радіації", — йдеться у повідомленні.

Раніше Фокус повідомляв, що від скиту у Святогірській лаврі, що у Донецькій області, який був збудований у 2003 році, залишився лише фундамент. Скит спорудили у 2003 році на місці храму, який більшовики підірвали у повоєнні роки. Але історія повторилася і після Другої світової.

Нагадаємо, що представники України та РФ обмінялися загиблими військовослужбовцями. В обміні взяли участь кілька урядових відомств. За даними чиновників, обмін стався на лінії фронту у Запорізькій області у форматі "160 на 160".