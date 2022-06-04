Згорів повністю: від скиту у Святогірській лаврі залишився лише фундамент (відео)

Всіхсвятський скит у Святогірську збудували у 2003 році на місці старовинного храму, підірваного більшовиками після закінчення Другої світової. В наш час історія повторилася: росіяни знову його знищили.

Ми . Ми з України З першого дня війни Фокус ні на хвилину не припиняв роботу. Наша команда вважає своїм обов'язком інформувати читача про те, що відбувається, збирати й аналізувати факти, протистояти ворожій пропаганді. Сьогодні Фокус потребує вашої підтримки, щоб продовжувати свою місію. Дякуємо за те, що ви з нами. Підтримати

У мережі з'явилося відео знищеного внаслідок сьогоднішнього обстрілу Всіхсвятського скиту у Святогірській лаврі на Донеччині. Кадри зі зруйнованим головним храмом обителі опублікували в Telegram-каналі Ukraine Now та Facebook-групі "Святогірськ".

Будь завжди в курсі подій разом із телеграм-каналом Быстрый Фокус. Підписатись

На відео видно, що від пам'ятника лишився лише фундамент. Дерев'яна церква через пожежу, що виникла на території після обстрілу, згоріла майже вщент.

Всіхсвятський скит називали незвичайною спорудою Святогірська.

Його збудували 2003 року на місці кам'яного храму на честь Усіх святих, який підірвали за радянської влади, 1947 р., залишками бойових снарядів, зібраних на навколишніх полях під час розмінування.

[ + – ] Скит до пожежі

Сучасний дерев'яний скит зібрали з масивних соснових колод і прикрасили різьбленням у традиціях давньоруського дерев'яного зодчества XVI–XVII століть.

Раніше стало відомо, що окупанти вкотре вдарили по Святогірській лаврі. Внаслідок обстрілів спалахнула масштабна пожежа на території Всіхсвятського скиту при Свято-Успенській Святогірській Лаврі. За попередньою інформацією, загиблих та постраждалих немає.