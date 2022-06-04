Окупанти вдарили по Святогірській лаврі: спалахнув центральний храм (фото, відео)

В УПЦ назвали цинічними обстріли обителі, в якій, крім ченців, проживає близько 300 біженців.

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У Донецькій області на території Всесвятського скиту при Свято-Успенській Святогірській Лаврі 4 червня внаслідок воєнних дій спалахнула масштабна пожежа. Як повідомляє інформаційний відділ УПЦ, полум'я повністю охопило головний храм обителі.

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Пресслужба УПЦ не повідомляє подробиць події, але, за попередньою інформацією, загиблих та постраждалих немає. Як написав у Facebook офіцер 95-ої ДШБ ЗСУ Юрій Кочевенко, пожежа виникла через російські обстріли по території обителі.

"Прямо зараз палає дерев'яний Всесвятський скит Святогірської лаври Московського патріархату. Черговий злочин російських варварів, для яких немає нічого святого", — пише офіцер.

За даними пресслужби Донецької єпархії УПЦ, перший дерев'яний Всехсвятський храм у скиту споруджений у 2005 році. Пізніше збудовано другий храм, більшого розміру. Обидві будівлі збудовані у традиціях російського дерев'яного зодчества XVI-XVII століть.

Воєнні дії в районі Святогірської Лаври

Зазначимо, що російські війська вчора, 3 червня, безрезультатно намагалися штурмувати Святогірськ як із північного заходу від Ізюма, так і зі сходу від Лиману, де передові позиції підрозділів ЗС РФ на Лиманському фронті знаходяться лише за 5 км на захід від населеного пункту Богородичне.

[ + – ] Тактична ситуація в районі Святогірська. Дані ISW

Цього ж дня у Свято-Успенській Святогірській Лаврі відбулося відспівування та чин поховання трьох монахів монастиря, які загинули внаслідок обстрілу. Артилерійський обстріл братських корпусів Святогірської Лаври відбувся 1 червня. Корпуси, що є пам'ятками архітектури, зазнали серйозних руйнувань із частковим займанням, повідомляють в УПЦ.

В обителі наголошують, що, окрім монахів, у Лаврі на сьогодні проживає близько 300 біженців, серед яких — інваліди, літні, близько 60 дітей, зокрема й немовлята.

"Цинічні обстріли монастиря, в якому, окрім монашествуючої братії та сестер, перебуває близько 300 біженців, серед яких знаходяться інваліди, старі, близько 60 дітей, зокрема немовлята, не піддається жодній розсудливості та розумінню, якими ворогами і кому можуть бути ці мирні люди, що сховалися від війни у стінах стародавньої всенародної святині Слобожанського краю Свято-Успенської Святогірської Лаври", — йдеться в повідомленні Донецької єпархії.

Нагадаємо, що глава РПЦ патріарх Кирило не засудив дії російської влади та президента Путіна щодо воєнного вторгнення в Україну. 6 березня патріарх виголосив проповідь, де фактично підтримав кремлівську версію подій в Україні.

Під час онлайн-зустрічі з головою РПЦ Патріархом Кирилом, глава Ватикану Папа Франциск нагадав своєму колезі, що вони не працюють придворними священниками. Згодом в інтерв'ю журналістам Франциск зазначив, що Кирило не повинен ставати прислужником біля вівтаря Путіна.