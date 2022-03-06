Гейпаради, як причина війни: патріарх Кирило виступив із проповіддю у "прощену" неділю

Глава РПЦ не засудив дії російської влади та президента Путіна і дав "духовну" оцінку подіям в Україні.

Патріарх Московський і всієї Русі Кирило (Гундяєв) з моменту початку військового вторгнення ЗС Росії до України жодного разу не засудив дії російської влади, зокрема президента Володимира Путіна. Сьогодні 6 березня ієрарх виголосив проповідь, у якій фактично підтримав кремлівську версію подій в Україні.

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Патріарх звернувся до своєї пастви в "прощену" неділю — у день, коли православні християни готуються до початку Великого посту. У своїй проповіді він торкнувся нинішніх подій в Україні і дав "духовну" оцінку того, що відбувається.

"Вісім років йдуть спроби знищити те, що існує на Донбасі. А на Донбасі існує принципове неприйняття так званих цінностей, які сьогодні пропонуються тими, хто претендує на світову владу. Є такий тест на лояльність цієї влади, перепустку у світ надмірного споживання, світ видимої свободи. Тест дуже простий і водночас жахливий — гейпаради", — сказав патріарх Кирило.

Ієрарх стверджує, що "цей гріх", мається на увазі гомосексуалізм, пропагується на так званих "маршах гідності". І якщо країни, які відкидають і опираються вимогам визнати гомосексуальність як норму людського суспільства, то їм силою нав'язують "гріх".

"Тому те, що відбувається в міжнародних відносинах має не тільки політичне значення. Йдеться про щось інше і набагато важливіше, ніж політика. Йдеться про людський порятунок... Навколо цієї теми сьогодні йде реальна війна", — заявив патріарх.

На його думку, події в Україні мають не лише фізичне, а й "метафізичне" значення, і закликав молитися за мешканців Донбасу, які зараз страждають, не згадавши при цьому православних християн решти України, які протягом багатьох років вважали патріарха "Великим Господином та Отцем".

Колишній клірик РПЦ диякон Андрій Кураєв у своєму ЖЖ написав коментарі до проповіді патріарха Кирила, назвавши її "найганебнішою проповіддю" предстоятеля Російської церкви.

"Війна в Україні розуміється як війна з геями, стає війною священною, ставки на якій піднесені до краю: порятунок душі або її смерть", — написав Кураєв.

Він вважає, що якщо у Харкові чи Києві для патріарха живуть уже не "наші брати", то цією однією цією фразою "Кирилл втратив право на те, щоб вважатися "Великим Отцем" для України".

Зазначимо, що предстоятель УПЦ митрополит Онуфрій (Березовський) після початку військових дій 24 лютого звернувся до своєї пастви із закликом виявити любов до України та висловив підтримку українським воїнам, які стали на захист своєї землі.

Митрополит також звернувся до президента Путіна із проханням зупинити кровопролиття.

"Ми сьогодні просимо вас, Володимире Володимировичу, зупинити війну. Наші народи – український народ та російський народ – народи, які вийшли з однієї Київської Дніпровської купелі. І найбільша ганьба для нас, що ми воюємо один проти одного", — зазначив Онуфрій.

Нагадаємо, що 24 лютого, обстрілявши Київ, Харків, Маріуполь, Дніпро, Житомир, Росія розпочала військову операцію проти України.

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