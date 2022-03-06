Гейпарады, как причина войны: патриарх Кирилл выступил с проповедью в "прощенное" воскресенье

Глава РПЦ не осудил действия российской власти и президента Путина и дал "духовную" оценку событиям в Украине.

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл (Гундяев) с момента начала военного вторжения ВС России в Украину ни разу не осудил действия российской власти и в частности президента Владимира Путина. Сегодня 6 марта иерарх произнес проповедь, в которой фактически поддержал кремлевскую версию событий в Украине.

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Патриарх обратился к своей пастве в "прощенное" воскресенье — в день, когда православные христиане готовятся к началу Великого поста. В своей проповеди он затронул нынешние события в Украине и дал "духовную" оценку происходящему.

"Восемь лет идут попытки уничтожить то, что существует на Донбассе. А на Донбассе существует принципиальное неприятие так называемых ценностей, которые сегодня предлагаются теми, кто претендует на мировую власть. Есть такой тест на лояльность этой власти, пропуск в мир избыточного потребления, мир видимой свободы. Тест очень простой и одновременно ужасный — гейпарады", — сказал патриарх Кирилл.

Иерарх утверждает, что "этот грех", имеется в виду гомосексуализм, пропагандируется на так называемых "маршах достоинства". И если страны, которые отвергают и противятся требованиям признать гомосексуальность, как норму человеческого общества, то им силой навязывают "грех".

"Поэтому то, что происходит в международных отношениях имеет не только политическое значение. Речь идет о чем-то другом и куда более важном, чем политика. Речь идет о человеческом спасении…Вокруг этой темы сегодня идет реальная война", — заявил патриарх.

По его мнению, события в Украине имеют не только физическое, но и "метафизическое" значение, и призвал молиться за жителей Донбасса, которые сейчас страдают, не упомянув при этом православных христиан остальной Украины, которые на протяжении многих лет считали патриарха "Великим Господином и Отцом".

Бывший клирик РПЦ диакон Андрей Кураев в своем ЖЖ написал комментарии к проповеди патриарха Кирилла, назвав ее "самой постыдной проповедью" предстоятеля Русской церкви.

"Война на Украине понимаемая как война с геями, становится войной священной, ставки на которой взвинчены до предела: спасение души или ее погибель", — написал Кураев.

Он считает, что если в Харькове или Киеве для патриарха живут уже не "наши братья", то этой одной этой фразой "Кирилл утратил право на то, чтобы считаться "Великим Отцом" для Украины".

Отметим, что предстоятель УПЦ митрополит Онуфрий (Березовский) после начала военных действий 24 февраля обратился к своей пастве с призывом проявить любовь к Украине и выразил поддержку украинским воинам, которые встали на защиту своей земли.

Митрополит также обратился к президенту Путину с просьбой остановить кровопролитие.

"Мы сегодня просим вас, Владимир Владимирович, остановить войну. Наши народы – украинский народ и российский народ – народы, которые вышли из одной Киевской Днепровской купели. И самый великий позор для нас, что мы воюем один против другого", — отметил Онуфрий.

Напомним, что 24 февраля, обстреляв Киев, Харьков, Мариуполь, Днепр, Житомир, Россия начала военную операцию против Украины.

Украинский боксер, чемпион мира в супертяжелом весе Александр Усик стал на защиту Украины и вступил в ряды территориальной обороны.