Папа Римський назвав Патріарха Кирила прислужником біля вівтаря Путіна

"Брате, ми не придворні клірики", — заявив Франциск під час онлайн-зустрічі з главою РПЦ, який виправдовував вторгнення російської армії.

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Папа Римський Франциск розповів про те, що днями провів онлайн-зустріч із головою РПЦ Патріархом Кирилом, який з аркуша читав текст, що виправдовує вторгнення російської армії в Україну. У відповідь Франциск нагадав своєму колезі, що вони не працюють придворними священиками. Згодом в інтерв'ю журналістам він зазначив, що Кирило не повинен ставати прислужником біля вівтаря Путіна. Про це повідомляє Corriere della Sera.

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За словами понтифіка, він протягом приблизно 40 хвилин розмовляв у Zoom із патріархом Кирилом (у світі Володимиром Гундяєвим). Протягом перших 20 глава РПЦ зачитував текст з аркуша, намагаючись виправдати вторгнення ЗС РФ в Україну.

Вислухавши Франциск, сказав, що нічого в цьому не розуміє.

"Брате, ми не придворні клірики, ми повинні використовувати не мову політики, а Ісуса, — пояснив він. — Ми повинні шукати можливості для миру, щоб покласти край обстрілам. Патріарх не може перетворюватися на прислужника біля вівтаря Путіна".

Зі свого боку, Патріарх Кирило стверджує, що РФ ні на кого не нападала, а лише захищала свої кордони.

Раніше Фокус повідомляв, що Папа Римський розповів про зустріч із прем'єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном, який висловився про те, що РФ планує закінчити війну до 9 травня. Але, за словами Франциска, він сумнівається, що бойові зіткнення припиняться найближчим часом.