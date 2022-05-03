Орбан сказав, що РФ планує завершити війну 9 травня, — Папа Римський

За словами понтифіка, він налаштований песимістично щодо можливості припинення воєнних дій.

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Папа Римський Франциск I заявив, що прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан повідомив про план російського керівництва завершити війну 9 травня. Про це понтифік заявив в інтерв'ю виданню Corriere della Sera.

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"Орбан, коли я зустрів його, сказав мені, що росіяни мають план, що все закінчиться 9 травня. Я сподіваюся, що це так, ми б змогли зрозуміли швидкість ескалації в ці дні. Тому що тепер це не просто Донбас, це Крим, це Одеса, це забирає в України чорноморський порт, от і все", — сказав католицький лідер.

Франциск I також зазначив, що світова громадськість має робити все можливе, щоб зупинити війну, проте він у цьому питанні "налаштований песимістично".

Тим часом американський канал CNN сьогодні повідомив, що 9 травня президент РФ Володимир Путін може офіційно оголосити війну Україні, відмовившись від формулювання "спеціальна військова операція" та ініціювавши проведення мобілізації в країні.

Зазначимо, що остання зустріч глави угорського уряду з Папою Римським відбулася у Ватикані 21 квітня. Розмова тривала 40 хвилин, під час неї понтифік схвалив зусилля Будапешта щодо прийому українських біженців, повідомляло агентство Reuters.

Як вказує російське агентство "РИА Новости", остання телефонна розмова між Орбаном і президентом РФ Володимиром Путіним відбулася 6 квітня. Особиста зустріч лідерів двох країн відбулася 1 лютого, більш як за три тижні до початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

У квітні президент України Володимир Зеленський повідомив, що один із лідерів країн ЄС засумнівався у тому, що свідчення масових убивств російськими солдатами мирних жителів у Бучі на Київщині не сфальсифіковані українською стороною. За даними журналістів, глава української держави мав на увазі прем'єра Угорщини Орбана. Офіційно ця інформація не була підтверджена. Крім цього, відомо, що уряд під керівництвом цього політика прийняв умову Путіна про оплату за російський газ виключно в рублях, незважаючи на критику такого підходу з боку Європейської комісії.

Фокус раніше розбирався, у чому полягають особливості зовнішньої політики Угорщини щодо України в умовах повномасштабного вторгнення РФ.