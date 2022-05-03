Орбан сказал, что РФ планирует завершить войну 9 мая, — Папа Римский

По словам понтифика, он настроен пессимистично касательно возможности прекращения военных действий.

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Папа Римский Франциск I заявил, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сообщил ему о плане российского руководства завершить войну 9 мая. Об этом понтифик заявил в интервью изданию Corriere della Sera.

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"Орбан, когда я встретил его, сказал мне, что у русских есть план, что все закончится 9 мая. Я надеюсь, что это так, мы бы смогли поняли скорость эскалации в эти дни. Потому что теперь это не просто Донбасс, это Крым, это Одесса, это отнимает у Украины черноморский порт, вот и все", — сказал католический лидер.

Франциск I также указал, что мировая общественность должна делать все возможное, чтобы остановить войну, однако он в этом вопросе "настроен пессимистично".

Тем временем американский канал CNN сегодня сообщил, что 9 мая президент РФ Владимир Путин может официально объявить войну Украине, отказавшись от формулировки "специальная военная операция" и инициировав проведение мобилизации в стране.

Отметим, что последняя встреча главы венгерского правительства с Папой Римским состоялась в Ватикане 21 апреля. Беседа продлилась 40 минут, в ходе нее понтифик приветствовал усилия Будапешта по приему украинских беженцев, сообщало агентство Reuters.

Как указывает российское агентство "РИА Новости", последний телефонный разговор между Орбаном и президентом РФ Владимиром Путиным прошел 6 апреля. Личная встреча лидеров двух стран состоялась 1 февраля, более чем за три недели до начала полномасштабного вторжения России в Украину.

В апреле президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что один из лидеров стран ЕС усомнился в том, что свидетельства массовых убийств российскими солдатами мирных жителей в Буче Киевской области не сфальсифицированы украинской стороной. По данным журналистов, глава украинского государства имел в виду премьера Венгрии Орбана. Официально эта информация подтверждена не была. Помимо этого известно, что правительство под руководством этого политика приняло условие Путина об оплате за российский газ исключительно в рублях, несмотря на критику такого подхода со стороны Европейской комиссии.

Фокус ранее разбирался, в чем заключаются особенности внешней политики Венгрии по Украине в условиях полномасштабного вторжения РФ.