Глава правительства одной из стран ЕС потребовал доказательств "резни в Буче", — Зеленский

По информации журналистов, речь шла о премьер-министре Венгрии Викторе Орбане.

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Руководитель правительства одной из стран-членов Европейского союза потребовал, чтобы Украина предоставила доказательства подлинности событий в Буче. Президент Владимир Зеленский сообщил об этом в интервью вице-президенту немецкого издания Bild Полу Ронцхаймеру.

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Таким образом главнокомандующий Украины ответил на вопрос, что он самое худшее слышал за последние дни. По его словам, высокопоставленный европейский политик допустил, что убийства мирных жителей в городе Буча Киевской области являются постановочными.

"А покажите нам доказательства, что это действительно так было, что это не инсценировка. Покажите нам эти доказательства!", — процитировал Владимир Зеленский.

Президент Украины отказался назвать имя этого политика, однако признал, что он возглавляет правительство одной из стран ЕС, а также не является канцлером Германии Олафом Шольцем. Разные источники сообщили "Европейской правде" и "Украинской правде", что речь идет о Викторе Орбане, премьер-министре Венгрии.

По информации "Европейской правды", после освобождения Бучи власти Венгрии и Украины официальных переговоров не проводили. В то же время, венгерское правительство во главе с Виктором Орбаном так и не признало массовое убийство людей в Киевской области.

В связи с этим глава польской партии "Право и справедливость" Ярослав Качиньский в интервью Radio Plus посоветовал Орбану буквально проверить зрение, чтобы заметить преступления российских военных. Политик добавил, что Польша не будет сотрудничать с Венгрией, пока та не изменит позицию относительно событий в Украине.

"Когда он говорит, что не видел, что произошло в Буче, ему нужно посоветовать сходить к офтальмологу", — заявил Качиньский и предположил, что Виктор Орбан надеется охладить конфликт между Россией и Украиной, но выбрал "тупиковый путь".

Как пишет издание Firstpost, в среду, 6 апреля, Виктор Орбан провел разговор с президентом РФ Владимиром Путиным. Последний обвинил Украину в проведении "грубых и циничных провокаций" в городе Буча.

Ранее председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен и другие лидеры ЕС посетили Бучу. Украинский премьер-министр показал им, каким стал город после оккупации российскими войсками.

Писали также, что эстонцы создали онлайн-карту с адресами военных РФ, которые побывали в Буче. Метки на ней выставили в соответствии с паспортными данными, полученными Главным управлением разведки Украины.