Глава правительства одной из стран ЕС потребовал доказательств "резни в Буче", — Зеленский
По информации журналистов, речь шла о премьер-министре Венгрии Викторе Орбане.
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Руководитель правительства одной из стран-членов Европейского союза потребовал, чтобы Украина предоставила доказательства подлинности событий в Буче. Президент Владимир Зеленский сообщил об этом в интервью вице-президенту немецкого издания Bild Полу Ронцхаймеру.
Таким образом главнокомандующий Украины ответил на вопрос, что он самое худшее слышал за последние дни. По его словам, высокопоставленный европейский политик допустил, что убийства мирных жителей в городе Буча Киевской области являются постановочными.
"А покажите нам доказательства, что это действительно так было, что это не инсценировка. Покажите нам эти доказательства!", — процитировал Владимир Зеленский.
Президент Украины отказался назвать имя этого политика, однако признал, что он возглавляет правительство одной из стран ЕС, а также не является канцлером Германии Олафом Шольцем. Разные источники сообщили "Европейской правде" и "Украинской правде", что речь идет о Викторе Орбане, премьер-министре Венгрии.
По информации "Европейской правды", после освобождения Бучи власти Венгрии и Украины официальных переговоров не проводили. В то же время, венгерское правительство во главе с Виктором Орбаном так и не признало массовое убийство людей в Киевской области.
В связи с этим глава польской партии "Право и справедливость" Ярослав Качиньский в интервью Radio Plus посоветовал Орбану буквально проверить зрение, чтобы заметить преступления российских военных. Политик добавил, что Польша не будет сотрудничать с Венгрией, пока та не изменит позицию относительно событий в Украине.
"Когда он говорит, что не видел, что произошло в Буче, ему нужно посоветовать сходить к офтальмологу", — заявил Качиньский и предположил, что Виктор Орбан надеется охладить конфликт между Россией и Украиной, но выбрал "тупиковый путь".
Как пишет издание Firstpost, в среду, 6 апреля, Виктор Орбан провел разговор с президентом РФ Владимиром Путиным. Последний обвинил Украину в проведении "грубых и циничных провокаций" в городе Буча.
Ранее председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен и другие лидеры ЕС посетили Бучу. Украинский премьер-министр показал им, каким стал город после оккупации российскими войсками.
Писали также, что эстонцы создали онлайн-карту с адресами военных РФ, которые побывали в Буче. Метки на ней выставили в соответствии с паспортными данными, полученными Главным управлением разведки Украины.