Создана онлайн-карта с адресами военных РФ, которые бесчинствовали в Буче

Активисты использовали данные украинской разведки, которая обнародовала паспортные данные некоторых солдат.

Программисты из Эстонии нанесли на онлайн-карту адреса, указанные в паспортах российских военных, которые вторглись в город Буча Киевской области. Об этом на своей странице в Twitter объявил член Комитета по иностранным делам эстонского парламента Эрик Кросс.

Карта под названием "Where do orcs come from?" ("Откуда приходят орки?") создана при помощи сервиса Google Maps. Авторы отметили, что использовали открытые данные украинской разведки о месте выдачи паспортов военных, а не прописки или фактического места жительства. В частности, такую информацию на сайте ГУР МО разместили о военнослужащих 64 отдельной мотострелковой бригад 35-й армии.

Как видно по карте, в оккупации Бучи приняли участие выходцы из разных, даже самых отдаленных регионов России, таких как Архангельская, Калининградская, Магаданская области, Чукотка, Хабаровский край, Сахалин, Камчатка. При этом большинство военных призвали из областей, расположенных неподалеку от Транссибирской железнодорожной магистрали, которую отдельно выделили активисты.

[ + – ] Карта с местами выдачи паспортов военных из 64-й бригады РФ Фото: Скриншот

"Мы знаем, где вы находитесь. Паспортные данные 64-й мотострелковой бригады мясников из Бучи на картах Google. Спасибо эстонским гикам", — написал Эрик Кросс.

Президент Украины Владимир Зеленский пообещал, что Украина накажет причастных к "резне в Буче". Украинские власти и ЕС создадут специальную комиссию, которая проведет расследование военных преступлений.

Появилась информация, что Россия снова отправит в Украину военных, причастных к убийствам в Буче. По данным ГУР Минобороны, 64-ю бригаду вернут в строй для ликвидации "ненужных свидетелей".