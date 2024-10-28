НАТО в странах Балтии. Новые британские танки Challenger 3 уже почти на пороге России

Новейшие британские танки Challenger 3 вместе с другими системами вооружений будут развернуты в Эстонии в рамках усиления восточного фланга НАТО.

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Министерство обороны Великобритании подтвердило, что программа создания танков Challenger 3 достигнет полной боевой готовности к 2030 году, а первые поставки ожидаются к 2027 году. Усовершенствованные 66-тонные основные боевые танки (ОБТ), вооруженные 120-мм гладкоствольным орудием L55A1, в конечном итоге заменят танки Challenger 2.

Фокус перевел статью американского журналиста Питера Сучиу о новом британском танке Challenger 3 и его боевой готовности.

Некоторое количество Challenger 3 будет развернуто в Эстонии для усиления восточного фланга НАТО, что повысит обороноспособность региона.

Этот шаг последует за стратегическим оборонным соглашением Великобритании с Эстонией и еще больше усилит готовность НАТО в странах Балтии, наряду с развертыванием других современных платформ, таких как гаубицы Archer и бронетранспортеры Ajax.

Танк Challenger 3: встанет в строй к 2030 году и будет развернут в странах Балтии

Британское министерство обороны (МО) подтвердило, что программа Challenger 3 находится на пути к полной боевой готовности к концу десятилетия, а первые танки поступят на вооружение менее чем через три года. После того как британская армия получит модернизированные основные боевые танки (ОБТ), она направит некоторое их количество в Эстонию для усиления восточного фланга НАТО.

"Программа Challenger 3 – это важная программа, которая продвигается по графику и должна достичь начального оперативного потенциала в 2027 году и полного оперативного потенциала в 2030 году", – заявил Люк Поллард, заместитель министра обороны в парламенте, в интервью британскому журналу Defense Journal в начале этого месяца.

Поллард подтвердил, что Стратегический оборонный обзор МО будет "определять" приоритеты развития потенциала танка, который заменит Challenger 2 – последний в ряду ОБТ британской армии. Challenger 1, получивший свое название от крейсера Mk VIII Challenger времен Второй мировой войны, был представлен в 1980-х годах, а Challenger 2 поступил на вооружение в 1998 году и впервые принял участие в боевых действиях во время войны в Ираке в 2003 году.

"Эксперты будут регулярно отчитываться о проделанной работе перед премьер-министром, канцлером казначейства и государственным секретарем по вопросам обороны и представят свой окончательный отчет с рекомендациями премьер-министру, канцлеру и министру обороны в первой половине 2025 года", – объяснил Поллард.

Новый британский ОБТ: что мы знаем

Масса Challenger 3 составляет 66 тонн, а экипаж состоит из четырех человек, включая командира, наводчика, заряжающего и водителя. Он оснащен всепогодными ночными и дневными прицелами, современными средствами связи и вооружен 120-мм гладкоствольным орудием L55A1.

Переход на гладкоствольное орудие позволит повысить оперативную совместимость с НАТО. Однако это потребует разработки снарядов с кинетической энергией, поскольку гладкоствольная пушка несовместима с нарезными снарядами, используемыми на Challenger 2.

Второе орудие, как сообщается, будет представлять собой коаксиальный 7,62-мм пулемет L8A2, установленный слева от основного орудия, а на командирской башенке может быть установлен 7,62-мм пулемет L37A2.

Британский танк Challenger 3 Фото: Открытые источники

На сегодняшний день построено два прототипа Challenger 3, и еще шесть будут изготовлены в ближайшие месяцы. По данным Army Recognition, первые поставки предсерийных ОБТ начались в начале этого года, а испытания с боевыми стрельбами стартовали в Германии в апреле. Британская армия сможет эксплуатировать около 148 таких танков, которые постепенно заменят устаревшие Challenger 2.

Что насчет стран Балтии?

На встрече министров обороны стран НАТО, состоявшейся на прошлой неделе в Брюсселе, министр обороны Великобритании Джон Хили подписал с министром обороны Эстонии Ханно Певкаром двустороннюю Дорожную карту обороны, которая предусматривает укрепление восточного фланга международного оборонительного альянса.

В рамках региональных планов НАТО британская армия направит свою 4-ю бригаду в Эстонию во время кризиса или конфликта, сохраняя при этом высокую готовность в Великобритании. Две страны также будут работать над "предварительным размещением резервов и оборудования бригады в Эстонии, чтобы обеспечить быструю мобилизацию в случае необходимости. Великобритания разместит в Эстонии передовые платформы, включая самоходные гаубицы Archer, бронетранспортеры Boxer и Ajax, а также танки Challenger 3", – сообщает Defence Industry Europe, и добавляет: "С 2017 года Великобритания также постоянно размещает в Эстонии боевую бронетанковую группу, интегрированную в 1-ю пехотную бригаду Сил обороны Эстонии".

4-я бригада будет выполнять регулярные учения по усилению, в том числе на запланированных на следующий год крупномасштабных учениях Hedgehog 2025.

Британский танк Challenger 3 на полигоне Фото: Ministry of Defence

Об авторе

Питер Сучиу – журналист из Мичигана. За свою двадцатилетнюю журналистскую карьеру он участвовал в работе более чем четырех десятков журналов, газет и веб-сайтов, опубликовав свыше 3200 материалов. Регулярно пишет о военной технике, истории огнестрельного оружия, кибербезопасности, политике и международных делах. Питер также является автором статей для Forbes и Clearance Jobs. Вы можете следить за ним в Twitter: @PeterSuciu. Напишите автору по электронной почте: [email protected].