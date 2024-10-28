НАТО в країнах Балтії. Нові британські танки Challenger 3 вже майже на порозі Росії

Новітні британські танки Challenger 3 разом з іншими системами озброєнь будуть розгорнуті в Естонії в межах посилення східного флангу НАТО.

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Міністерство оборони Великої Британії підтвердило, що програма створення танків Challenger 3 досягне повної бойової готовності до 2030 року, а перші поставки очікуються до 2027 року. Вдосконалені 66-тонні основні бойові танки (ОБТ), озброєні 120-мм гладкоствольною гарматою L55A1, в кінцевому підсумку замінять танки Challenger 2.

Фокус переклав статтю американського журналіста Пітера Сучіу про новий британський танк Challenger 3 і його бойову готовність.

Деяку кількість Challenger 3 буде розгорнуто в Естонії для посилення східного флангу НАТО, що підвищить обороноздатність регіону.

Цей крок послідує за стратегічною оборонною угодою Великої Британії з Естонією і ще більше посилить готовність НАТО в країнах Балтії, поряд з розгортанням інших сучасних платформ, таких як гаубиці Archer і бронетранспортери Ajax.

Танк Challenger 3: стане до ладу до 2030 року і буде розгорнутий у країнах Балтії

Британське міністерство оборони (МО) підтвердило, що програма Challenger 3 перебуває на шляху до повної бойової готовності до кінця десятиліття, а перші танки надійдуть на озброєння менш ніж через три роки. Після того як британська армія отримає модернізовані основні бойові танки (ОБТ), вона спрямує деяку їхню кількість в Естонію для посилення східного флангу НАТО.

"Програма Challenger 3 — це важлива програма, яка просувається за графіком і має досягти початкового оперативного потенціалу у 2027 році та повного оперативного потенціалу у 2030 році", — заявив Люк Поллард, заступник міністра оборони в парламенті, в інтерв'ю британському журналу Defense Journal на початку цього місяця.

Поллард підтвердив, що Стратегічний оборонний огляд МО "визначатиме" пріоритети розвитку потенціалу танка, який замінить Challenger 2 — останній у низці ОБТ британської армії. Challenger 1, який отримав свою назву від крейсера Mk VIII Challenger часів Другої світової війни, був представлений у 1980-х роках, а Challenger 2 надійшов на озброєння 1998 року і вперше взяв участь у бойових діях під час війни в Іраку 2003 року.

"Експерти регулярно звітуватимуть про виконану роботу перед прем'єр-міністром, канцлером скарбниці та державним секретарем із питань оборони і представлять свій остаточний звіт із рекомендаціями прем'єр-міністрові, канцлеру та міністру оборони в першій половині 2025 року", — пояснив Поллард.

Новий британський ОБТ: що ми знаємо

Маса Challenger 3 становить 66 тонн, а екіпаж складається з чотирьох осіб, включно з командиром, навідником, заряджаючим і водієм. Він оснащений всепогодними нічними і денними прицілами, сучасними засобами зв'язку і озброєний 120-мм гладкоствольною гарматою L55A1.

Перехід на гладкоствольну гармату дасть змогу підвищити оперативну сумісність із НАТО. Однак це потребуватиме розробки снарядів з кінетичною енергією, оскільки гладкоствольна гармата несумісна з нарізними снарядами, що використовуються на Challenger 2.

Друге знаряддя, як повідомляється, буде являти собою коаксіальний 7,62-мм кулемет L8A2, встановлений зліва від основної гармати, а на командирській башточці може бути встановлений 7,62-мм кулемет L37A2.

Британський танк Challenger 3 Фото: Відкриті джерела

На сьогодні побудовано два прототипи Challenger 3, і ще шість буде виготовлено найближчими місяцями. За даними Army Recognition, перші поставки передсерійних ОБТ почалися на початку цього року, а випробування з бойовими стрільбами стартували в Німеччині у квітні. Британська армія зможе експлуатувати близько 148 таких танків, які поступово замінять застарілі Challenger 2.

Що щодо країн Балтії?

На зустрічі міністрів оборони країн НАТО, що відбулася минулого тижня в Брюсселі, міністр оборони Великої Британії Джон Гілі підписав з міністром оборони Естонії Ханно Певкуром двосторонню Дорожню карту оборони, яка передбачає зміцнення східного флангу міжнародного оборонного альянсу.

У межах регіональних планів НАТО британська армія спрямує свою 4-ту бригаду в Естонію під час кризи або конфлікту, зберігаючи при цьому високу готовність у Великій Британії. Дві країни також працюватимуть над "попереднім розміщенням резервів і обладнання бригади в Естонії, щоб забезпечити швидку мобілізацію в разі потреби. Велика Британія розмістить в Естонії передові платформи, включно з самохідними гаубицями Archer, бронетранспортерами Boxer і Ajax, а також танками Challenger 3", — повідомляє Defence Industry Europe, і додає: "З 2017 року Велика Британія також постійно розміщує в Естонії бойову бронетанкову групу, інтегровану в 1-шу піхотну бригаду Сил оборони Естонії".

4-та бригада виконуватиме регулярні навчання з посилення, зокрема на запланованих на наступний рік великомасштабних навчаннях Hedgehog 2025.

Британський танк Challenger 3 на полігоні Фото: Ministry of Defence

Про автора

Пітер Сучіу — журналіст із Мічигану. За свою двадцятирічну журналістську кар'єру він брав участь у роботі більш ніж чотирьох десятків журналів, газет і вебсайтів, опублікувавши понад 3200 матеріалів. Регулярно пише про військову техніку, історію вогнепальної зброї, кібербезпеку, політику та міжнародні справи. Пітер також є автором статей для Forbes і Clearance Jobs. Ви можете стежити за ним у Twitter: @PeterSuciu. Напишіть автору електронною поштою: [email protected].