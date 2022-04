Створено онлайн-карту з адресами військових РФ, які сваволили в Бучі

Активісти використали дані української розвідки, яка оприлюднила паспортні дані деяких солдатів.

Програмісти з Естонії нанесли на онлайн-картку адреси, зазначені у паспортах російських військових, які вторглися в місто Буча Київської області. Про це на своїй сторінці у Twitter оголосив член Комітету із закордонних справ естонського парламенту Ерік Крос.

Карта під назвою "Where do orcs come from?" ("Звідки приходять орки?") створена за допомогою сервісу Google Maps. Автори зазначили, що використали відкриті дані української розвідки про місце видачі паспортів військових, а не прописки чи фактичного місця проживання. Таку інформацію на сайті ГУР МО розмістили про військовослужбовців 64 окремої мотострілецької бригад 35-ї армії.

Як видно з карти, в окупації Бучі взяли участь вихідці з різних, навіть найвіддаленіших регіонів Росії, таких як Архангельська, Калінінградська, Магаданська області, Чукотка, Хабаровський край, Сахалін, Камчатка. При цьому більшість військових призвали з областей, розташованих неподалік Транссибірської залізничної магістралі, яку окремо виділили активісти.

[ + – ] Карта з місцями видачі паспортів військових із 64-ї бригади РФ Фото: Скриншот

"Ми знаємо, де ви знаходитесь. Паспортні дані 64-ї мотострілецької бригади м'ясників із Бучі на картах Google. Спасибі естонським гікам", — написав Ерік Крос.

Президент України Володимир Зеленський пообіцяв, що Україна покарає причетних до "різанини в Бучі". Українська влада та ЄС створять спеціальну комісію, яка проведе розслідування воєнних злочинів.

З'явилася інформація, що Росія знову відправить в Україну військових, причетних до вбивств у Бучі. За даними ГУР Міноборони, 64-у бригаду повернуть у стрій для ліквідації "непотрібних свідків".