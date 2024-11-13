Скандал навколо фільму "Глухі коханці": у Естонії не скасують показ стрічки російського режисера

Стрічка розповідає про роман між українською переселенкою та росіянином. Директорка кінофестивалю у Таллінні заявила, що фільм Бориса Гуца ще ніхто не бачив, але навколо нього вже розгорнулася "величезна наклепницька кампанія".

Організатори кінофестивалю Tallinn Black Nights Film Festival (PÖFF) відмовилися прибрати з програми фільм російського режисера Бориса Гуца "Глухі коханці", попри заклики українського Держкіно та Міністерства закордонних справ. Про це пише талліннське видання ERR.

Директорка фестивалю Тііна Локк заявила, що фільм "художньо і змістовно дуже гострий і дає можливість поговорити про актуальні теми". Його таки покажуть у Таллінні.

Вона також зазначила, що стрічку ще ніхто не бачив, але навколо неї вже розгорнулася "величезна наклепницька кампанія".

"Цей фільм зазнає дуже лютої атаки з боку російських опозиціонерів, білорусів і українців, у яких точки зору, звичайно, дуже різні, і цей фільм також можна дуже по-різному трактувати, у цьому його принадність", — заявила Локк.

Що відомо про фільм "Глухі коханці"

Фільм "Глухі коханці" (Deaf Lovers) зняв російський режисер Борис Гуц. Стрічка розповідає про роман між українською переселенкою та росіянином, які зустрілися в Стамбулі. Обидва герої — глухі, але їхні стосунки розвиваються на фоні війни в Україні. Фільм викликав різку критику через використання російських акторів і зображення стосунків між представниками країн, які перебувають у стані війни.

У зверненні до громадськості організатори наголосили, що "Глухі коханці" не є "російським фільмом", адже його режисер Гуц залишив Росію після початку повномасштабної війни.

Борис Гуц, який раніше працював на російському телебаченні, зараз мешкає в Європі. У своїй роботі він називає фільм еротичною драмою. Головні ролі виконали російські актори Даніїл Газізуллін та Анастасія Шємякіна.

На сайті фестивалю стрічку описують як історію про молодих людей, які шукають близькості, попри складні життєві обставини. Війна ж постає як віддалений фон, що не впливає на їхній світогляд.

Нагадаємо, 12 листопада Держкіно кінофестиваль у Таллінні виключити з програми Standing with Ukraine фільм "Глухі закохані" російського режисера Бориса Гуца.