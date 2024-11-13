Скандал вокруг фильма "Глухие любовники": в Эстонии не отменят показ ленты российского режиссера

Лента рассказывает о романе между украинской переселенкой и россиянином. Директор кинофестиваля в Таллине заявила, что фильм Бориса Гуца еще никто не видел, но вокруг него уже развернулась "огромная клеветническая кампания".

Организаторы кинофестиваля Tallinn Black Nights Film Festival (PÖFF) отказались убрать из программы фильм российского режиссера Бориса Гуца "Глухие любовники", несмотря на призывы украинского Госкино и Министерства иностранных дел. Об этом пишет таллиннское издание ERR.

Директор фестиваля Тиина Локк заявила, что фильм "художественно и содержательно очень острый и дает возможность поговорить об актуальных темах". Его таки покажут в Таллинне.

Она также отметила, что ленту еще никто не видел, но вокруг нее уже развернулась "огромная клеветническая кампания".

"Этот фильм подвергается очень яростной атаке со стороны российских оппозиционеров, белорусов и украинцев, у которых точки зрения, конечно, очень разные, и этот фильм также можно очень по-разному трактовать, в этом его прелесть", — заявила Локк.

Что известно о фильме "Глухие любовники"

Фильм "Глухие любовники" (Deaf Lovers) снял российский режиссер Борис Гуц. Лента рассказывает о романе между украинской переселенкой и россиянином, которые встретились в Стамбуле. Оба героя — глухие, но их отношения развиваются на фоне войны в Украине. Фильм вызвал резкую критику из-за использования российских актеров и изображения отношений между представителями стран, которые находятся в состоянии войны.

В обращении к общественности организаторы отметили, что "Глухие любовники" не является "российским фильмом", ведь его режиссер Гуц покинул Россию после начала полномасштабной войны.

Борис Гуц, который ранее работал на российском телевидении, сейчас живет в Европе. В своей работе он называет фильм эротической драмой. Главные роли исполнили российские актеры Даниил Газизуллин и Анастасия Шемякина.

На сайте фестиваля ленту описывают как историю о молодых людях, которые ищут близости, несмотря на сложные жизненные обстоятельства. Война же предстает как отдаленный фон, который не влияет на их мировоззрение.

Напомним, 12 ноября Госкино на кинофестивале в Таллинне исключить из программы Standing with Ukraine фильм "Глухие влюбленные" российского режиссера Бориса Гуца.