"Риск пропаганды РФ": Госкино выступает против показа фильма "Глухие влюбленные" в Эстонии

Украинское агентство по вопросам кино считает, что демонстрация российских фильмов "несет риск пропаганды" по оправданию агрессии и может быть частью информационной стратегии РФ.

Госкино Украины обратилось к Таллиннскому кинофестивалю "Темные ночи" (Tallinn Black Nights Film Festival (PÖFF)) с просьбой исключить из программы Standing with Ukraine фильм "Глухие влюбленные" российского режиссера Бориса Гуца. Об этом говорится в обращении украинского учреждения в Facebook.

В Госкино поблагодарили руководство PÖFF за возможность "представлять украинские фильмы на фестивале", однако обеспокоены тем, что в программу был включен фильм о любви россиянина и украинки. В Госкино попросили пересмотреть соответствующее решение о включении этой ленты в рамках Standing with Ukraine.

Трейлер к фильму Deaf Lovers ("Глухие влюбленные")

"Учитывая агрессию России против Украины и многочисленные страдания украинского народа особенно важно обеспечить, чтобы культурные платформы не становились инструментами для фильмов, которые размывают границы понимания реальности украинцев. Мы глубоко убеждены, что предоставление возможности демонстрации российских фильмов в современном контексте несет риск пропаганды, которая оправдывает агрессию и может быть частью информационной стратегии агрессора", — указано в заявлении в Госкино.

В описании к фильму российского режиссера Бориса Гуца Deaf Lovers ("Глухие влюбленные") указано, что он рассказывает о романтических отношениях украинской беженки и россиянина, которые на фоне войны в Украине встретились в Стамбуле. Оба имеют нарушения слуха и "ищут близости".

Автор программы фестиваля "Темные Ночи" Михкель Мьольман назвал ленту "Глухие влюбленные" "лучшим фильмом последних лет о войне и любви". В своем описании Мьольман отмечает в нем "достойный продуманный до мелочей и активно поддерживающий сюжет саундтрек".

"Однако все не так просто, как кажется на первый взгляд: девушка из Украины, а парень из России, и где-то там дома идет война. Идея сценария как отправная точка для послания фильма замечательная и ставит под сомнение клише, которое часто показывают в кино, что "любовь побеждает все". Но, может, и побеждает, если, будучи глухими, невозможно слышать или говорить о войне?", — пишет Мьольман, добавляя, что автор фильма "идет еще дальше" и через главных героев приходит к грандиозному обобщению, что "нельзя быть глухим и немым к войне". Автор программы отмечает, что пройдет еще не одно поколение человечества, прежде чем "социальная память потускнеет и перестанет мешать любви".

Таллиннский кинофестиваль "Темные ночи" — Tallinn Black Nights Film Festival (PÖFF) будет проходить с 8 по 24 ноября. В рамках одной из программ будет программа Standing with Ukraine — посвящена Украине и имеет целью поддержать нашу страну.

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