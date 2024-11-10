Топ-5 приключенческих фильмов 2024: что стоит посмотреть на выходные (видео)

Фильмы в жанре приключения нравятся людям всех возрастов. Во время просмотра зритель может погрузиться в невероятные истории и отвлечься от повседневных проблем.

Путешествия, открытия, сложнейшие миссии и удивительные находки — все это есть в приключенческих фильмах. Фокус подготовил подборку для любителей захватывающих приключений из пяти самых интересных картин этого жанра, снятых в 2024 году.

Граф Монте-Кристо

Приключенческий фильм "Граф Монте-Кристо" снят по одноименному роману Александра Дюма. Став жертвой коварного заговора, главный герой Эдмон Дантес был арестован в день своей свадьбы за преступление, которое он не совершал. После 14 лет заключения в тюрьме Замка Иф ему наконец-то удается бежать. На таинственном острове, о котором Эдмону поведал в заключении его друг аббат Фариа, он находит легендарное сокровище и становится графом Монте-Кристо. Теперь его единственная цель — месть всем виновникам его нелегкой судьбы.

Режиссерами картины выступили Александр де Ла Пательер и Матье Делапорт. Роли исполнили: Пьер Нине, Лоран Лафитт, Анаис Демустье, Оскар Лесаж, Анамария Вартоломеи, Патрик Милле, Пьерфранческо Фавино, Бастьен Буйон и другие.

Фантастическое путешествие

Фильм повествует о необычном путешествии одиннадцатилетней девочки по имени Милдред и ее отца. После трагического инцидента, ее мать впадает в кому, а Милдред встречается с отцом-фокусником, который возвращается из Америки, чтобы наладить отношения и поддержать дочь. Вместе они отправляются в захватывающее приключение, чтобы запечатлеть на видео загадочную пантеру. В путешествии отец и дочь узнают друг друга получше и становятся самыми близкими друзьями, которым по плечу любые трудности.

В фильме режиссера Анта Тимпсона, который рекомендован для семейного просмотра, снялись такие актеры, как: Элайджа Вуд, Нэлл Фишер, Моргана О'Рейли, Майкл Смайли, Ванесса Стэйси, Тео Шейкс, Никки Сиулепа и другие.

Артур, ты король

Фильм "Артур, ты король" снят по книге Микаэля Линднорда "Артур: Пес, который пересек джунгли, чтобы найти дом". По сюжету картины, американский бегун Майкл Лайт, посвятивший 20 лет своей жизни участию в так называемых "приключенческих гонках", вместе с тремя товарищами по команде он летит в Доминиканскую Республику. Главный герой намерен любой ценой финишировать первым в 700-километровом забеге по гористой местности и джунглям. В ходе гонки Майкл встречает бездомного пса по кличке Артур, который становится пятым членом команды и талисманом удачи.

В приключенческом фильме режиссера Саймона Селлана Джоунса снялись такие актеры: Марк Уолберг, Натали Эммануэль, Симу Лю, Джульет Райлэнс, Майкл Лэндис, Пол Гилфойл, Сиси Валентина и другие.

Лохматые предки

Глубоко в лесу обитает семейство Бигфутов, состоящее из Отца, Матери, Старшего Брата и Младшего Брата, которые живут в естественной среде обитания. Они понимают язык животных, ловят рыбу руками и спариваются по двадцать раз в день. Семейка отправляется навстречу очередным удивительным приключениям весной, когда мир вокруг них пробуждается от зимней спячки. На протяжении четырех сезонов одного года Бигфуты сталкиваются с борьбой за выживание и своими похотливыми привычками, подвергается нападению агрессивной черепахи и активно исследуют окружающий мир, находясь в постоянном поиске себе подобных.

В веселом приключенческом фильме режиссеров Дэвида и Нэйтана Зеллнера роли исполнили: Джесси Айзенберг, Райли Кио, Нэйтан Зеллнер, Кристоф Заджак-Денек и другие.

Муфаса: Король Лев

В американском компьютерно-анимационном музыкальном, приключенческом фильме "Муфаса: Король Лев" показана история о том, как Симба, став королем Земель Прайда, полон решимости, чтобы его детеныш следовал по отпечаткам его лап, пока исследуется происхождение его покойного отца Муфасы. Рафики, Тимон и Пумба будут рассказывать Симбе не только историю Муфасы, а и откроют секрет о, том, как он имел не очень хорошие отношения со своим братом Такой. Этот фильм — продолжение и приквел к ремейку мультфильма "Король Лев".

Режиссером картины стал Барри Дженкенс. Анимационных героев озвучили: Аарон Пьер, Келвин Харрисон младший, Сет Роген, Билли Айкнер, Джон Кани, Мадс Миккельсен, Тандиве Ньютон и другие.

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