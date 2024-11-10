Топ-5 приключенческих фильмов 2024: что стоит посмотреть на выходные (видео)

Фільми в жанрі пригоди подобаються людям різного віку. Під час перегляду глядач може зануритися в неймовірні історії та відволіктися від повсякденних проблем.

Подорожі, відкриття, надскладні місії та дивовижні знахідки — все це є в пригодницьких фільмах. Фокус підготував добірку для любителів захопливих пригод із п'яти найцікавіших картин цього жанру, знятих у 2024 році.

Граф Монте-Крісто

Пригодницький фільм "Граф Монте-Крісто" знято за однойменним романом Александра Дюма. Ставши жертвою підступної змови, головний герой Едмон Дантес був заарештований у день свого весілля за злочин, якого він не скоював. Після 14 років ув'язнення у в'язниці Замку Іф йому нарешті вдається втекти. На таємничому острові, про який Едмону повідав в ув'язненні його друг абат Фаріа, він знаходить легендарний скарб і стає графом Монте-Крісто. Тепер його єдина мета — помста всім винуватцям його нелегкої долі.

Режисерами картини виступили Александр де Ла Пательєр і Матьє Делапорт. Ролі виконали: П'єр Ніне, Лоран Лафітт, Анаїс Демустьє, Оскар Лесаж, Анамарія Вартоломеї, Патрік Мілле, П'єрфранческо Фавіно, Бастьєн Буйон та інші.

Фантастична подорож

Фільм оповідає про незвичайну подорож одинадцятирічної дівчинки на ім'я Мілдред та її батька. Після трагічного інциденту, її мати впадає в кому, а Мілдред зустрічається з батьком-фокусником, який повертається з Америки, щоб налагодити стосунки і підтримати дочку. Разом вони вирушають у захопливу пригоду, щоб зафіксувати на відео загадкову пантеру. У подорожі батько і дочка пізнають одне одного краще і стають найближчими друзями, яким під силу будь-які труднощі.

У фільмі режисера Анта Тімпсона, який рекомендований для сімейного перегляду, знялися такі актори, як: Елайджа Вуд, Нелл Фішер, Моргана О'Рейлі, Майкл Смайлі, Ванесса Стейсі, Тео Шейкс, Ніккі Сіулепа та інші.

Артуре, ти король

Фільм "Артур, ти король" знято за книжкою Мікаеля Лінднорда "Артур: Пес, який перетнув джунглі, щоб знайти дім". За сюжетом картини, американський бігун Майкл Лайт, який присвятив 20 років свого життя участі в так званих "пригодницьких перегонах", разом із трьома товаришами по команді летить до Домініканської Республіки. Головний герой має намір за всяку ціну фінішувати першим у 700-кілометровому забігу гірською місцевістю і джунглями. Під час перегонів Майкл зустрічає бездомного пса на прізвисько Артур, який стає п'ятим членом команди і талісманом удачі.

У пригодницькому фільмі режисера Саймона Селлана Джоунса знялися такі актори: Марк Волберг, Наталі Еммануель, Сіму Лю, Джульєт Райленс, Майкл Лендіс, Пол Гілфойл, Сісі Валентина та інші.

Кошлаті предки

Глибоко в лісі мешкає сімейство Бігфутів, що складається з Батька, Матері, Старшого Брата і Молодшого Брата, які живуть у природному середовищі існування. Вони розуміють мову тварин, ловлять рибу руками і спаровуються по двадцять разів на день. Сімейка вирушає назустріч черговим дивовижним пригодам навесні, коли світ навколо них пробуджується від зимової сплячки. Протягом чотирьох сезонів одного року Бігфути стикаються з боротьбою за виживання і своїми хтивими звичками, піддаються нападу агресивної черепахи й активно досліджують навколишній світ, перебуваючи в постійному пошуку собі подібних.

У веселому пригодницькому фільмі режисерів Девіда і Нейтана Зеллнера ролі виконали: Джессі Айзенберг, Райлі Кіо, Нейтан Зеллнер, Крістоф Заджак-Денек та інші.

Муфаса: Король Лев

В американському комп'ютерно-анімаційному музичному, пригодницькому фільмі "Муфаса: Король Лев" показано історію про те, як Сімба, ставши королем Земель Прайду, сповнений рішучості, щоб його дитинча слідувало за відбитками його лап, поки досліджується походження його покійного батька Муфаси. Рафікі, Тімон і Пумба розповідатимуть Сімбі не тільки історію Муфаси, а й відкриють секрет про, те, як він мав не дуже хороші стосунки зі своїм братом Такою. Цей фільм — продовження та приквел до ремейку мультфільму "Король Лев".

Режисером картини став Баррі Дженкенс. Анімаційних героїв озвучили: Аарон П'єр, Келвін Гаррісон молодший, Сет Роген, Біллі Айкнер, Джон Кані, Мадс Міккельсен, Тандіве Ньютон та інші.

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