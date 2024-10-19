Топ-5 детективів, які варто подивитися восени (відео)

Світ кінематографу на осінь підготував велику кількість новинок. Любителям детективів точно буде чим заповнити своє дозвілля.

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Восени на глядачів чекає чимало цікавих прем'єр, які здатні полонити серця шанувальників гостросюжетних картин. Серед великої різноманітності кіноманів порадують багато новинок. Фокус підготував добірку із п'яти найцікавіших детективів осені 2024 року.

Монстри: Історія Лайла та Еріка Менендес

"Історія Лайла та Еріка Менендес" — про багате сімейство і страшне злодіяння у фешенебельному особняку Беверлі-Хіллз. Цей захоплюючий кримінальний серіал знято на основі реальних подій, що розповідає історію двох братів Менендес, засуджених за жорстоке вбивство своїх батьків у 1989 році.

У головних ролях знялися: батька виконав Хав'єр Бардем, матері Хлоя Севіньї, а братів-злочинців зіграли Купер Кох і Ніколас Чавес.

Пінгвін

Серіальний спін-оф фільму "Бетмен" Метта Рівза переносить глядачів у похмурий світ кримінального Готема, де після смерті кримінального боса Кармайна Фальконе розпочинається безжальна боротьба за владу. У центрі сюжету – Освальд "Оза" Кобблпот, відомий як Пінгвін, який був "правою рукою" Фальконе. Тепер він бачить можливість зайняти престол кримінальної імперії, але на його шляху постає дочка покійного боса Софія.

Головну роль у серіалі зіграв ірландський актор Колін Фаррелл. Також у картині знялися Крістін Міліоті, Майкл Зеген та Кленсі Браун. За сценарій відповідала Лорен Лефранк, а головним режисером виступив Крейг Зобел.

Ніч бою: Пограбування на мільйон доларів

Картина заснована на однойменному подкасті 2020 року та розповідає про одну ніч у 1970 році, коли легендарний Моххамед Алі тріумфально повертається у світ боксу, перемагаючи Джеррі Куоррі. Після поєдинку цієї ж ночі сотні людей були пограбовані на його вечірці внаслідок масового збройного пограбування. Цей злочин згодом стане одним із найгучніших у штаті.

Ідеальна пара

За сюжетом детектива, головна героїня Амелія Сакс має намір вийти заміж за багатого представника родини Вінбері. Це категорично не схвалює письменниця Грір Гаррісон Вінбері, яка належить до цієї родини. Прямо в день весілля у водах гавані знаходять мертве тіло нареченої, всі причетні до свята стають підозрюваними.

Головні ролі у фільмі виконали зірки Голлівуду Ніколь Кідман та Лів Шрайбер. У картині також знялися Ів Хьюсон, Дакота Феннінг, Джек Рейнор, Меган Фехі та інші.

Вбивство у маленькому містечку

Вбивство в маленькому містечку — детективна драма, адаптована за мотивами серії романів Л. Р. Райта про детектива Карла Альберга. Професійний детектив переїжджає до тихого прибережного містечка, щоб заспокоїти психіку, змучену роботою поліції великого міста. Але цей ніжний рай таїть у собі більше, ніж просто секрети, і Карлу доведеться використати всі навички, які зробили його детективом світового класу, щоб розкрити вбивства, які відбуваються у Гібсонсі, Британська Колумбія. До акторського складу увійшли Россіф Сазерленд, Крістін Кройк, Джеймс Кромвелл, Стана Катич, Майя Лоу, Савонна Спраклін, Аарон Дуглас і Фріці-Клеванс Дестін.

Раніше, 17 жовтня, Фокус писав про 10 фільмів українською Netflix, які варто подивитися на вихідних. Один із фільмів тримається в ТОПі вже восьмий тиждень поспіль.