"Ризик пропаганди РФ": Держкіно виступає проти показу фільму "Глухі закохані" в Естонії

Українське агенство з питань кіно вважає, що демонстрація російських фільмів "несе ризик пропаганди" щодо виправдання агресії та може бути частиною інформаційної стратегії РФ.

Держкіно України звернулося до Талліннського кінофестивалю "Темні ночі" (Tallinn Black Nights Film Festival (PÖFF)) з прохання виключити з програми Standing with Ukraine фільм "Глухі закохані" російського режисера Бориса Гуца. Про це йдеться у зверненні української установи в Facebook.

У Держкіно подякували керівництву PÖFF за можливість "представляти українські фільми на фестивалі", однак занепокоєні тим, що до програми було включено фільм про кохання росіянина й українки. У Держкіно попросили переглянути відповідне рішення щодо включення цієї стрічки в рамках Standing with Ukraine.

Трейлер до фільму Deaf Lovers ("Глухі закохані")

"З огляду на агресію Росії проти України та численні страждання українського народу особливо важливо забезпечити, щоб культурні платформи не ставали інструментами для фільмів, які розмивають кордони розуміння реальності українців. Ми глибоко переконані, що надання можливості демонстрації російських фільмів у сучасному контексті несе ризик пропаганди, яка виправдовує агресію і може бути частиною інформаційної стратегії агресора", — вказано у заяві в Держкіно.

В описі до фільму російського режисера Бориса Гуца Deaf Lovers ("Глухі закохані") вказано, що вона розповідає про романтичні стосунки української біженки та росіянина, які на тлі війни в Україні зустрілися в Стамбулі. Обидва мають порушення слуху та "шукають близькості".

Автор програми фестивалю "Темні Ночі" Міхкель Мьольман назвав стрічку "Глухі закохані" "найкращим фільмом останніх років про війну та кохання". У своєму описі Мьольман відзначає у ньому "гідний продуманий до дрібниць і саундтрек, що активно підтримує сюжет".

"Проте все не так просто, як здається на перший погляд: дівчина з України, а хлопець із Росії, і десь там удома йде війна. Ідея сценарію як відправна точка для послання фільму є чудовою та ставить під сумнів кліше, яке часто показують у кіно, що "кохання перемагає все". Але, може, й перемагає, якщо, бувши глухими, неможливо чути чи говорити про війну?", — пише Мьольман, додаючи, що автор фільму "йде ще далі" та через головних героїв приходить до грандіозного узагальнення, що "не можна бути глухим і німим до війни". Автор програми відзначає, що мине ще не одне покоління людства, перш ніж "соціальна пам'ять потьмяніє і перестане заважати коханню".

Талліннський кінофестиваль "Темні ночі" — Tallinn Black Nights Film Festival (PÖFF) проходитиме з 8 до 24 листопада. В рамках однієї з програм буде програма Standing with Ukraine — присвячена Україні та має на меті підтримати нашу країну.

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