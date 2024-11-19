"Національний кешбек": як українці витрачають отримані кошти найчастіше

Наразі 3,8 млн громадян відкрили 4,2 млн карток "Національний кешбек".

Більшу частину коштів, повернутих за програмою "Національний кешбек", українці спрямовують на поповнення мобільного рахунку та оплату комунальних послуг. Також значна частка витрат припадає на оплату інтернету та медичних послуг. Про це повідомили в Мінекономіки.

Так, українці не поспішають витрачати отримані кошти. Наразі серед тих, хто наприкінці жовтня отримав виплати за цей місяць:

витратили його — близько 120 тис. осіб;

тримають кошти на рахунках — понад 500 тис.

"Характер витрат пояснюється невеликими сумами накопиченого кешбеку у вересні. У середньому 57,5 грн на особу", — йдеться в повідомленні.

Загалом же, серед тих, хто все-таки витратив кошти, близько половини використали їх для поповнення мобільного рахунку. Також:

35% оплатили комунальні послуги;

решта розрахувалися за інтернет, транспорт і послуги харчування.

"Обсяг виплаченого кешбеку за вересень склав 37,2 млн грн. ... За жовтень українці накопичили вже втричі більше — приблизно 125 млн грн. Виплата цих коштів відбудеться наприкінці листопада. Обсяг накопичених коштів за першу половину листопада вже перевищив показники жовтня", — розповіли в міністерстві.

На середину листопада було зафіксовано, що 3,8 мільйона громадян оформили 4,2 мільйона карток "Національний кешбек". Однак у застосунку "Дія" активували їх лише 2,5 мільйона українців.

"Для отримання кешбеку активація картки для виплат у Дії обов'язкова", — нагадали в Мінекономіки.

Зазначимо, що система кешбеку ще до введення в дію викликала суттєву дискусію. Саме тому ще на початку травня Фокус розбирався, у чому її специфіка і чи буде на користь цей проект.

Наприкінці серпня стало відомо, що кешбек можна оформити з 2 вересня через мобільний додаток "Дія". Згідно з цією програмою громадяни мають отримувати 10% компенсації від купівлі товарів українського виробництва.