"Национальный кэшбэк": как украинцы тратят полученные средства чаще всего

В настоящее время 3,8 млн граждан открыли 4,2 млн карт "Национальный кешбэк".

Большая часть средств, возвращенных по программе "Национальный кешбэк", украинцы направляют на пополнение мобильного счета и оплату коммунальных услуг. Также значительная доля расходов приходится на оплату интернета и медицинских услуг. Об этом сообщили в Минэкономики.

Так, украинцы не торопятся расходовать полученные средства. На данный момент среди тех, кто в конце октября получил выплаты за этот месяц:

потратили его – около 120 тыс. человек;

держат средства на счетах – более 500 тыс.

"Характер расходов объясняется небольшими суммами накопленного кешбэка в сентябре. В среднем 57,5 ​​грн на человека", – говорится в сообщении.

В целом же, среди тех, кто все-таки израсходовал средства, около половины использовали их для пополнения мобильного счета. Также:

35% оплатили коммунальные услуги;

остальные рассчитались за интернет, транспорт и услуги питания.

"Объем выплаченного кешбэка за сентябрь составил 37,2 млн грн. … За октябрь украинцы накопили уже втрое больше – примерно 125 млн грн. Выплата этих средств произойдет в конце ноября. Объем накопившихся средств за первую половину ноября уже превысил показатели октября", – рассказали в министерстве.

На середину ноября было зафиксировано, что 3,8 миллиона граждан оформили 4,2 миллиона карт "Национальный кешбэк". Однако в приложении "Дія" активировали их только 2,5 миллиона украинцев.

"Для получения кешбэка активация карты для выплат в Дії обязательна", – напомнили в Минэкономики.

Отметим, что система кэшбека еще до введения в действие вызвала существенную дискуссию. Именно поэтому еще в начале мая Фокус разбирался, в чем его специфика и будет ли на пользу этот проект.

В конце августа стало известно, что кэшбек можно оформить со 2 сентября через мобильное приложение "Дія". Согласно этой программе граждане должны получать 10% компенсации от покупки товаров украинского производства.