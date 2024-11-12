Окупанти знищують цивільні машини: тих, хто тікає, наздоганяють дрони, — бійці ЗСУ (карти)

Доброволець "Осман" описав ситуацію під Покровськом як "погану" та повідомив про стабільний рух ворога. Велика ділянка місцевої дороги тепер всіяна доказами воєнних злочинів ЗС РФ.

Російські окупанти розстрілюють цивільні машини на Покровському напрямку. Про це 12 листопада повідомив доброволець 24-ї ОШБ "Айдар" із позивним "Осман" Станіслав Бунятов.

"На Покровському напрямку обстановка погана, ворог щодня просувається стабільно заданим темпом, бо відступаючи, наші не можуть нормально зайняти оборону", — зазначив він.

Зі слів військового, на дорогах від селища Шевченко до села Новоолексіївка, окрім знищеної військової техніки, можна зустріти й перетворені на брухт цивільні автівки. Він наголосив, що ворогу "абсолютно все одно, кого вбивати" — цивільних чи військових українців.

Лейтенант ЗСУ з позивним "Алекс" розповів, що ЗС РФ повністю прострілюють трасу Шевченко-Андріївка. Велика ділянка дороги опинилась під ударами ворожих FPV-дронів, там щодня з’являються нові підбиті військові або цивільні машини.

Згадана траса на мапі бойових дій Фото: Офіцер+ / Telegram

"Так, цивільні також, бо їх, як виявилось, залишилось там немало, але на тій трасі ворогом без розбору знищується все живе", — наголосив він.

Зі слів офіцера, траса всіяна доказами воєнних злочинів Росії, зокрема тілами цивільних-жертв атак дронами.

"Бʼють не лише по авто з цивільними, а й окремо по людях, бо на дорозі, окрім авто з трупами, лежать поодинокі тіла, напевно, люди намагалися тікати, але навіть за ними гнались дрони", — додав "Алекс".

Покровський напрямок: де точаться бої

Боєць Сил оборони з позивним "Мучной" повідомив, що на південь від села Лисівка українські війська відбили атаку ЗС РФ та зачистили посадку від ворога.

Також окупанти просуваються у західній частині села Петрівка та з боку села Юр’ївка.

"Ворогу залишається взяти під контроль північну частину села та закріпитися остаточно", — наголосив "Мучной".

Згадані населені пункти на мапі бойових дій Фото: Deep State

Рубіж оборони Вознесенка-Новоселидівка — під контролем Росії. Її війська вдалося просунутись південніше, залізничним полотном.

Тривають бої за село Сонцівка. За прогнозом "Мучного", якщо ЗС РФ вдасться прорив там, їм відкриється шлях до селища Старі Терни.

Згадані населені пункти на мапі бойових дій Фото: Deep State

У ранковому звіті Генерального штабу ЗСУ зазначалось, що протягом доби на Покровському напрямку зупинили 50 спроб наступу з боку ворога. Бої точилися в районах Миролюбівки, Променя, Григорівки, Крутого Яру, Петрівки, Пустинки, Українки та Лисівки.

"Основні зусилля ворожих атак були сконцентровані в напрямку населених пунктів Селидове та Промінь", — передавали в командуванні.

Нагадаємо, 11 листопада боєць Станіслав Бунятов повідомив, що ЗС РФ підірвали дамбу поблизу Курахового. Керівник МВА Роман Падун пояснив, що огляд неможливий через обстріли, та підтвердив підйом рівня води.

Голова Донецької ОВА Вадим Філашкін інформував, що станом на 16:00 рівень води піднявся на 1,2 метра. Підтоплень житла не фіксували.