Через підрив дамби Курахівського водосховища піднявся рівень води в річці Вовча, — ОВА

За словами Вадима Філашкіна, підрив дамби несе загрозу жителям населених пунктів. В ОВА наразі моніторять рівень води у річці та готові до будь-якого розвитку подій.

Унаслідок підриву греблі Курахівського водосховища станом на 16:00 рівень води в річці Вовча у межах Великоновосілківської громади піднявся. Про це повідомив голова Донецької ОВА Вадим Філашкін.

"Цей удар потенційно несе загрозу жителям населених пунктів на річці Вовчій — як на Донеччині, так і на Дніпровщині. Станом на 16:00 встановлено, що рівень води у річці в межах Великоновосілківської громади піднявся на 1,2 метри", — розповів він.

За словами Вадима Філашкіна, наразі через підрив дамби підтоплень житла не зафіксовано. Голова Донецької ОВА зазначив, що моніторинг рівня води у річці продовжується. Наразі в адміністрації готові до будь-якого розвитку подій.

Нагадаємо, що у понеділок, 11 листопада, російські війська підірвали Курахівську дамбу. В результаті підриву водосховища було підтоплено кілька населених пунктів у напрямку села Богатир Донецької області. Наразі дороги залишаються придатними для використання, але переміщення бронетехніки ґрунтовими дорогами навколо згаданих населених пунктів обмежене.

Додамо, що Курахове наразі перебуває під контролем українських військових. Однак ворог притул підійшов до міста та намагається зайняти панівні висоти, взяти під вогневий контроль шляхи, які ведуть до населеного пункту, прорвати оборону та дістатися околиць.