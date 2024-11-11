ЗС РФ підірвали Курахівську дамбу — затопило низку сіл: яка ситуація в Кураховому (карти)

За даними DeepState, ЗС РФ продовжують реалізацію свого масштабного плану оточення міста Курахове з флангів. Посиливши тиск із нових напрямків, намагаються вийти на шляхи постачання ЗСУ.

Російські війська підірвали Курахівську дамбу, у результаті було підтоплено кілька населених пунктів у напрямку села Богатир Донецької області. Про це розповів доброволець 24-ї ОШБр "Айдар" Станіслав Бунятов із позивним "Осман".

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За даними військовослужбовця, дороги залишаються придатними для використання, але з певними нюансами. Переміщення бронетехніки ґрунтовими дорогами навколо згаданих населених пунктів усе ж таки обмежене.

Український захисник говорить про безжалісність, яку проявляє російське окупаційне угруповання.

Повідомлення українського захисника про становище біля Курахового

Лейтенант ЗСУ з позивним "Алекс", зі свого боку, зазначив, що російські війська просунулися в самому Кураховому і підійшли до населеного пункту Дальнє.

"Питання досить відкрите, де вони могли закріпитися, але нічого доброго такі просування не несуть", — ідеться в публікації.

Що відбувається в Кураховому: зведення DeepState

Ситуація навколо Курахового продовжує погіршуватися, повідомляє проєкт DeepState у своїй публікації.

Курахове на карті

Російські війська продовжують реалізацію свого масштабного плану оточення міста з флангів. Після посилення тиску з нових напрямків, ЗС РФ намагаються вийти на шляхи постачання Сил оборони, водночас інтенсивність наростає.

"На сьогодні росіяни штурмують позиції українських військових із півночі, півдня та сходу", — наголошується в публікації.

Намагаються обійти місто з флангів, де противнику важливо взяти щонайменше під вогневий контроль трасу Н15 Запоріжжя-Донецьк і достатньо, щоб здійснювати ураження за будь-яким переміщенням.

З півдня рух іде у напрямку Ясна Поляна-Максимівка-Трудове, де з постійним тиском і втратами, але спостерігається просування ЗС РФ. Від лінії бойового зіткнення до траси залишається близько 10 км, а фортифікації в цьому районі залишають бажати кращого.

З півночі зусилля ЗС РФ зосереджені на н. п. Солнцовка, робилися спроби успішного заходу в саме село, але поки що ЗСУ вдається знищувати піхоту.

У східному боці також спостерігаються успішні штурмові дії ЗС РФ. Одночасно несприятливе становище складається в "кишені" в районі населених пунктів Антонівка-Катеринівка-Єлизаветівка, адже ЗС РФ ще більше активізувалися. У разі виходу ЗС РФ на трасу Н15 ця ділянка буде найнебезпечнішою для перебування.

Становище біля Курахового: що кажуть у Генштабі

"На Курахівському напрямку Сили оборони відбили 48 атак на позиції наших військ поблизу Іллінки, Воздвиженки, Новоселидівки, Новодмитрівки, Солонцівки, Максиміліанівки, Антонівки, Дальнього та Катеринівки. Найактивніше окупанти намагалися просунутися вперед у районах населених пунктів Антонівка та Іллінка", — йдеться у зведенні Генштабу ЗСУ.

Нагадаємо, що російські війська застосовують на передовій БТР "Вовк". Під час бойового зіткнення російська бронемашина нібито витримала серію влучань дронами-камікадзе і ракетою Javelin. Але характеристики бронемашини не розраховані на такий вогневий вплив.

Також повідомлялося, що в РНБО пояснили мотиви росіян, які влаштували ранкову фальш-атаку.