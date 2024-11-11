ЗС РФ застосовують на передовій БТР "Волк": наскільки ефективна бронемашина (фото)

Під час зіткнення російська бронемашина нібито витримала серію влучень дронами-камікадзе, а також постріл протитанкового комплексу Javelin. Однак захисні характеристики "Вовка" ставлять під сумнів таку виживаність.

Під час бойових дій на західних околицях населеного пункту Неліпівка, Донецької області, російські підрозділи залучили бронемашину ВПК "Вовк". За інформацією каналу "Говорять Снайпер+", цей БТР викликав здивування українських бійців — машина нібито витримала влучання кількох FPV-дронів, а також ПТРК Javelin.

Автор публікації пише, що біля Неліпівки зав'язався запеклий бій, у якому українські бійці відбили атаку супротивника, який використовував броньований автомобіль для висадки десанту. У результаті бойового зіткнення ворог втратив близько 40 бійців, але в бою "Вовк" показав себе досить ефективним засобом пересування.

"Здивувала російська машина "Вовк", яка витримала 6 FPV, а після влучання "Джавеліна" загинув тільки водій, десант майже весь вижив. Висадився на відступах і був добитий скидами", — йдеться в повідомленні.

Тим часом користувачі в коментарях поставили справедливе запитання — як ця бронемашина змогла витримати таку кількість влучень різними засобами ураження?

Річ у тім, що згідно з інформацією профільних російських ресурсів, "Вовк" у принципі не призначений "для вирішення серйозних бойових завдань у складі армійських наступальних підрозділів".

Що відомо про ВПК "Вовк"

Наразі створено чотири версії цього бронеавтомобіля:

ВПК-3927 — базова комплектація з роздільними захищеними модулями керування і функціональним.

— базова комплектація з роздільними захищеними модулями керування і функціональним. ВПК-39271 — із суміщеними модулями.

— із суміщеними модулями. ВПК-39272 — транспортно-вантажний варіант для перевезення вантажів і військовослужбовців з можливістю встановлення додаткових модулів.

— транспортно-вантажний варіант для перевезення вантажів і військовослужбовців з можливістю встановлення додаткових модулів. ВПК-39273 — з роздільними модулями управління і збільшеним вантажним відсіком.

Зазначається, що однією з головних конструктивних особливостей "Вовка" є його бронювання. Броня машини посилена в уразливих місцях, з можливістю встановлення додаткових композитних навісних броньових пластин у польових умовах.

Багатошарова броня витримує влучання кулі 7,62 мм на дистанції до 300 метрів і захищає екіпаж та особовий склад від усіх видів стрілецької зброї, а також осколків мін і снарядів.

Крім того, бронеавтомобіль має V-подібне днище, призначене для підвищення захисту від вибухів. Однак корпус броньовика відрізняється від попередника — бронеавтомобіля ГАЗ-2330 "Тигр" — своїм модульним виконанням і має третій рівень бронезахисту відповідно до STANAG 4569.

Кабіна російської бронемашини "Вовк" Фото: topwar.ru

Заявляється, що "Вовк" здатний витримати підрив до 4 кг вибухової речовини (у тротиловому еквіваленті), що еквівалентно підриву 122-мм фугасного снаряда. Однак на цей показник можна дивитися скептично, враховуючи вагу бронеавтомобіля — близько 7 тонн.

Також усі машини сімейства "Вовк" оснащені високоміцним кулестійким склом завтовшки 68 мм, яке витримує влучання з автоматичної зброї.

Російська бронемашина "Вовк" Фото: topwar.ru

Попри всі технічні досягнення, пишуть самі російські оглядачі, "Вовк" не призначений для виконання серйозних бойових завдань. Легка броня робить його вразливим на полі бою, особливо в умовах відбиття атак із засідки. Наприклад, після влучання у вразливі місця, такі як паливний бак, бронеавтомобіль може стати об'єктом легкого ураження.

"Вовк" — це бронеавтомобіль, який більше підходить для вирішення завдань, пов'язаних із внутрішніми конфліктами, ліквідацією масових заворушень або для використання в правоохоронних операціях, ніж для ефективних бойових дій на передовій.

Нагадаємо, у жовтні в Курській області Росії, на українському виступі, сталася рідкісна танкова сутичка — два українські танки прямим наведенням майже впритул розстріляли російський бронетранспортер.