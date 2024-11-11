ВС РФ применяют на передовой БТР "Волк": насколько эффективна бронемашина (фото)
В ходе боестолкновения российская бронемашина якобы выдержала серию попаданий дронами-камикадзе, а также выстрел их противотанкового комплекса Javelin. Однако защитные характеристики "Волка" ставят под сомнение такую выживаемость.
В ходе боевых действий на западных окраинах населенного пункта Нелеповка, Донецкой области, российские подразделения задействовали бронемашину ВПК "Волк". По информации канала "Говорять Снайпер+", данный БТР вызвал удивления украинских бойцов — машина якобы выдержала попадание нескольких FPV-дронов, а также ПТРК Javelin.
Автор публикации пишет, что возле Нелеповки завязался ожесточенный бой, в котором украинские бойцы отбили атаку противника, использовавшего бронированный автомобиль для высадки десанта. В результате боестолкновения неприятель потерял около 40 бойцов, но в бою "Волк" показал себя достаточно эффективным средством передвижения.
"Удивила российская машина "Волк", которая выдержала 6 FPV, а после попадания "Джавелина" погиб только водитель, десант почти весь выжил. Высадился на отступлениях и был добит сбросами", — говорится в сообщении.
Между тем пользователи в комментариях задали справедливый вопрос — каким образом данная бронемашина смогла выдержать такое количество попаданий различными средствами поражения?
Дело в том, что согласно информации профильных российских ресурсов, "Волк" в принципе не предназначен "для решения серьезных боевых задач в составе армейских наступательных подразделений".
Что известно о ВПК "Волк"
В настоящее время созданы четыре версии этого бронеавтомобиля:
- ВПК-3927 — базовая комплектация с раздельными защищенными модулями управления и функциональным.
- ВПК-39271 — с совмещенными модулями.
- ВПК-39272 — транспортно-грузовой вариант для перевозки грузов и военнослужащих с возможностью установки дополнительных модулей.
- ВПК-39273 — с раздельными модулями управления и увеличенным грузовым отсеком.
Отмечается, что одной из главных конструктивных особенностей "Волка" является его бронирование. Броня машины усилена в уязвимых местах, с возможностью установки дополнительных композитных навесных броневых пластин в полевых условиях.
Многослойная броня выдерживает попадание пули 7,62 мм на дистанции до 300 метров и защищает экипаж и личный состав от всех видов стрелкового оружия, а также осколков мин и снарядов.
Кроме того, бронеавтомобиль имеет V-образное днище, предназначенное для повышения защиты от взрывов. Однако корпус броневика отличается от предшественника — бронеавтомобиля ГАЗ-2330 "Тигр" — своим модульным исполнением и имеет третий уровень бронезащиты в соответствии со STANAG 4569.
Заявляется, что "Волк" способен выдержать подрыв до 4 кг взрывчатого вещества (в тротиловом эквиваленте), что эквивалентно подрыву 122-мм фугасного снаряда. Однако на этот показатель можно смотреть скептически, учитывая вес бронеавтомобиля — около 7 тонн.
Также все машины семейства "Волк" оснащены высокопрочным пулестойким стеклом толщиной 68 мм, которое выдерживает попадания из автоматического оружия.
Несмотря на все технические достижения, пишут сами российские обозреватели, "Волк" не предназначен для выполнения серьезных боевых задач. Легкая броня делает его уязвимым на поле боя, особенно в условиях отражения атак из засады. Например, при попадании в уязвимые места, такие как топливный бак, бронеавтомобиль может стать объектом легкого поражения.
Таким образом "Волк" — это бронеавтомобиль, который скорее подходит для решения задач, связанных с внутренними конфликтами, ликвидацией массовых беспорядков или для использования в правоохранительных операциях, чем для эффективных боевых действий на передовой.
Напомним, в октябре в Курской области России, на украинском выступе, произошла редкая танковая схватка — два украинских танка прямой наводкой почти вплотную расстреляли российский бронетранспортер.