ВС РФ применяют на передовой БТР "Волк": насколько эффективна бронемашина (фото)

В ходе боестолкновения российская бронемашина якобы выдержала серию попаданий дронами-камикадзе, а также выстрел их противотанкового комплекса Javelin. Однако защитные характеристики "Волка" ставят под сомнение такую выживаемость.

В ходе боевых действий на западных окраинах населенного пункта Нелеповка, Донецкой области, российские подразделения задействовали бронемашину ВПК "Волк". По информации канала "Говорять Снайпер+", данный БТР вызвал удивления украинских бойцов — машина якобы выдержала попадание нескольких FPV-дронов, а также ПТРК Javelin.

Автор публикации пишет, что возле Нелеповки завязался ожесточенный бой, в котором украинские бойцы отбили атаку противника, использовавшего бронированный автомобиль для высадки десанта. В результате боестолкновения неприятель потерял около 40 бойцов, но в бою "Волк" показал себя достаточно эффективным средством передвижения.

"Удивила российская машина "Волк", которая выдержала 6 FPV, а после попадания "Джавелина" погиб только водитель, десант почти весь выжил. Высадился на отступлениях и был добит сбросами", — говорится в сообщении.

Между тем пользователи в комментариях задали справедливый вопрос — каким образом данная бронемашина смогла выдержать такое количество попаданий различными средствами поражения?

Дело в том, что согласно информации профильных российских ресурсов, "Волк" в принципе не предназначен "для решения серьезных боевых задач в составе армейских наступательных подразделений".

Что известно о ВПК "Волк"

В настоящее время созданы четыре версии этого бронеавтомобиля:

ВПК-3927 — базовая комплектация с раздельными защищенными модулями управления и функциональным.

— базовая комплектация с раздельными защищенными модулями управления и функциональным. ВПК-39271 — с совмещенными модулями.

— с совмещенными модулями. ВПК-39272 — транспортно-грузовой вариант для перевозки грузов и военнослужащих с возможностью установки дополнительных модулей.

— транспортно-грузовой вариант для перевозки грузов и военнослужащих с возможностью установки дополнительных модулей. ВПК-39273 — с раздельными модулями управления и увеличенным грузовым отсеком.

Отмечается, что одной из главных конструктивных особенностей "Волка" является его бронирование. Броня машины усилена в уязвимых местах, с возможностью установки дополнительных композитных навесных броневых пластин в полевых условиях.

Многослойная броня выдерживает попадание пули 7,62 мм на дистанции до 300 метров и защищает экипаж и личный состав от всех видов стрелкового оружия, а также осколков мин и снарядов.

Кроме того, бронеавтомобиль имеет V-образное днище, предназначенное для повышения защиты от взрывов. Однако корпус броневика отличается от предшественника — бронеавтомобиля ГАЗ-2330 "Тигр" — своим модульным исполнением и имеет третий уровень бронезащиты в соответствии со STANAG 4569.

Кабина российской бронемашины "Волк" Фото: topwar.ru

Заявляется, что "Волк" способен выдержать подрыв до 4 кг взрывчатого вещества (в тротиловом эквиваленте), что эквивалентно подрыву 122-мм фугасного снаряда. Однако на этот показатель можно смотреть скептически, учитывая вес бронеавтомобиля — около 7 тонн.

Также все машины семейства "Волк" оснащены высокопрочным пулестойким стеклом толщиной 68 мм, которое выдерживает попадания из автоматического оружия.

Российская бронемашина "Волк" Фото: topwar.ru

Несмотря на все технические достижения, пишут сами российские обозреватели, "Волк" не предназначен для выполнения серьезных боевых задач. Легкая броня делает его уязвимым на поле боя, особенно в условиях отражения атак из засады. Например, при попадании в уязвимые места, такие как топливный бак, бронеавтомобиль может стать объектом легкого поражения.

Таким образом "Волк" — это бронеавтомобиль, который скорее подходит для решения задач, связанных с внутренними конфликтами, ликвидацией массовых беспорядков или для использования в правоохранительных операциях, чем для эффективных боевых действий на передовой.

Напомним, в октябре в Курской области России, на украинском выступе, произошла редкая танковая схватка — два украинских танка прямой наводкой почти вплотную расстреляли российский бронетранспортер.