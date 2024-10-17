Самый близкий танковый бой: украинские танкисты в упор уничтожили бронетранспортер РФ (видео)

Как пишут журналисты, в ходе боя танки 17-й танковой бригады Украины c расстояния в 15 метров дважды выстрелили по российскому БТР, полностью уничтожив его. Впрочем, экипажу удалось спастись.

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В Курской области России, на украинском выступе, произошла редкая танковая схватка: два украинских танка прямой наводкой почти вплотную расстреляли российский бронетранспортер (БТР). Об этом пишет Forbes.

В ходе боя танки 17-й танковой бригады Украины — вероятно, модели Т-64 или Т-72 — c расстояния в 15 метров дважды выстрелили по российскому БТР, полностью уничтожив его. Марк Хертлинг, бывший генерал армии США, назвал это "самым близким танковым боем, который я когда-либо видел".

Столкновение началось, когда российский бронетранспортер стремительно двигался через поле в направлении двух украинских танков, стоявших у опушки леса. Почему экипаж БТР решил направить легкую и слабо защищенную машину прямо на танки с мощными 125-миллиметровыми пушками, остается загадкой. Возможно, россияне ошибочно приняли украинские танки за свои, так как обе стороны используют похожие модели.

Также вероятно, что экипаж считал украинские танки поврежденными и оставленными. На одном из танков был виден дым, исходящий из моторного отсека, что могло свидетельствовать о неполадках.

Тем не менее, бронетранспортер получил прямое попадание снарядом весом около 30 килограммов. Удивительно, но несколько российских солдат смогли выбраться из поврежденного БТР. Один из них пробежал мимо украинского танка, а его экипаж не открыл огонь из пулемета, что вызвало недоумение у наблюдателей.

Двое других российских солдат спрятались за разбитым БТР, но взрыв рядом (возможно, вызванный дроном или гранатой) заставил их броситься в бегство. Именно в этот момент второй украинский танк выпустил еще один снаряд, нанеся дополнительный ущерб уже уничтоженному бронетранспортеру.

Напомним, после этого боя позиции россиян были атакованы бойцами 225-й отдельной штурмовой бригады ВСУ. Силам обороны удалось успешно занять обозначенный сектор.