Найближчий танковий бій: українські танкісти впритул знищили бронетранспортер РФ (відео)

Як пишуть журналісти, під час бою танки 17-ї танкової бригади України з відстані 15 метрів двічі вистрілили по російському БТР, повністю знищивши його. Втім, екіпажу вдалося врятуватися.

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У Курській області Росії, на українському виступі, сталася рідкісна танкова сутичка: два українські танки прямим наведенням майже впритул розстріляли російський бронетранспортер (БТР). Про це пише Forbes.

Під час бою танки 17-ї танкової бригади України — ймовірно, моделі Т-64 або Т-72 — з відстані 15 метрів двічі вистрілили по російському БТР, повністю знищивши його. Марк Гертлінг, колишній генерал армії США, назвав це "найближчим танковим боєм, який я коли-небудь бачив".

Зіткнення почалося, коли російський бронетранспортер стрімко рухався через поле в напрямку двох українських танків, що стояли біля узлісся. Чому екіпаж БТР вирішив спрямувати легку і слабо захищену машину прямо на танки з потужними 125-міліметровими гарматами, залишається загадкою. Можливо, росіяни помилково прийняли українські танки за свої, оскільки обидві сторони використовують схожі моделі.

Також імовірно, що екіпаж вважав українські танки пошкодженими й покинутими. На одному з танків було видно дим, який виходив із моторного відсіку, що могло свідчити про неполадки.

Проте бронетранспортер отримав пряме попадання снарядом вагою близько 30 кілограмів. Дивно, але кілька російських солдатів змогли вибратися з пошкодженого БТР. Один із них пробіг повз український танк, а його екіпаж не відкрив вогонь із кулемета, що викликало подив у спостерігачів.

Двоє інших російських солдатів сховалися за розбитим БТР, але вибух поруч (можливо, спричинений дроном або гранатою) змусив їх кинутися у втечу. Саме в цей момент другий український танк випустив ще один снаряд, завдавши додаткової шкоди вже знищеному бронетранспортеру.

Нагадаємо, після цього бою позиції росіян були атаковані бійцями 225-ї окремої штурмової бригади ЗСУ. Силам оборони вдалося успішно зайняти позначений сектор.