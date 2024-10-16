Танк 225 ОШБ з 20 метрів уразив російський БТР-82А в Курській області (відео)

На кадрах видно, що російський БТР-82А наближається до української бронетехніки майже впритул, і по ньому відкривають вогонь.

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Український танк 225-го ОШБ уразив російський бронетранспортер, що перебуває на озброєнні 810-ї бригади морської піхоти ЧФ РФ. Можливо, помилка пояснюється тим, що російські морські піхотинці прийняли танк за дружній. Про це 16 жовтня повідомили в Telegram-каналі 225-го ОШБ.

За словами авторів публікації, інцидент мав місце кілька годин тому.

"Позиції, з яких вони почали наступ, були контратаковані штурмовими групами 225-ї ОШБ і перебувають під нашим контролем. Працюємо далі, слідкуйте за оновленнями", — йдеться в пості.

На опублікованих кадрах видно, як російський БТР-82А наближається в напрямку української бронетехніки. Майже впритул під'їжджає до українського танка, і той відкриває вогонь. Російську бронемашину уразили, імовірно, з відстані не більше 20 метрів.

В українських бригад у Курській області вже чимало трофейної техніки, яка раніше перебувала на озброєнні тільки в росіян.

Нагадаємо, що прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що ймовірність завершення війни в Україні найближчим часом "дуже висока".

Також Фокус у своєму матеріалі з'ясовував, що Куп'янськ, куди РФ перекидає бронетанкові групи, може стати "Північними воротами" і на Слов'янськ.