Танк 225-го ОШБ с 20 метров поразил российский БТР-82А в Курской области (видео)

На появившихся кадрах видно, что российский БТР-82А приближается к украинской бронетехнике почти вплотную и по нему открывается огонь.

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Украинский танк 225-го ОШБ поразил российский бронетранспортер, находящийся на вооружении 810-й бригады морской пехоты ЧФ РФ. Возможно, ошибка объясняется тем, что российские морские пехотинцы приняли танк за дружественный. Об этом 16 октября сообщили в Telegram-канале 225-го ОШБ.

По словам авторов публикации, инцидент имел место несколько часов назад.

"Позиции, с которых они начали наступление, были контратакованы штурмовыми группами 225-го ОШБ и находятся под нашим контролем. Работаем дальше, следите за обновлениями", — говорится в посте.

На опубликованных кадрах видно, как российский БТР-82А приближается в направлении украинской бронетехники. Почти вплотную подъезжает к украинскому танку, и тот открывает огонь. Российская бронемашина была поражена, предположительно, с расстояния не более 20 метров.

У украинских бригад в Курской области уже немало трофейной техники, которая прежде находилась на вооружении только у россиян.

Напомним, что, премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что вероятность завершения войны в Украине в ближайшее время "очень высока".

Также Фокус в своем материале выяснял, что Купянск, куда РФ перебрасывает бронетанковые группы, может стать "Северными воротам"и на Славянск.