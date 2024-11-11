Из-за подрыва дамбы Кураховского водохранилища поднялся уровень воды в реке Волчья, — ОВА

По словам Вадима Филашкина, подрыв дамбы несет угрозу жителям населенных пунктов. В ОВА сейчас мониторят уровень воды в реке и готовы к любому развитию событий.

В результате подрыва плотины Кураховского водохранилища по состоянию на 16:00 уровень воды в реке Волчья в пределах Великоновоселковской громады поднялся. Об этом сообщил председатель Донецкой ОГА Вадим Филашкин.

"Этот удар потенциально несет угрозу жителям населенных пунктов на реке Волчьей — как в Донецкой области, так и на Днепровщине. По состоянию на 16:00 установлено, что уровень воды в реке в пределах Великоновоселковской громады поднялся на 1,2 метра", — рассказал он.

По словам Вадима Филашкина, пока из-за подрыва дамбы подтоплений жилья не зафиксировано. Председатель Донецкой ОГА отметил, что мониторинг уровня воды в реке продолжается. Сейчас в администрации готовы к любому развитию событий.

Напомним, что в понедельник, 11 ноября, российские войска взорвали Кураховскую дамбу. В результате подрыва водохранилища было подтоплено несколько населенных пунктов в направлении села Богатырь Донецкой области. Сейчас дороги остаются пригодными для использования, но перемещение бронетехники по грунтовым дорогам вокруг упомянутых населенных пунктов ограничено.

Добавим, что Курахово сейчас находится под контролем украинских военных. Однако враг вплотную подошел к городу и пытается занять господствующие высоты, взять под огневой контроль пути, ведущие к населенному пункту, прорвать оборону и добраться до окрестностей.