Оккупанты уничтожают гражданские машины: тех, кто убегает, догоняют дроны, — бойцы ВСУ (карты)

Доброволец "Осман" описал ситуацию под Покровском как "плохую" и сообщил о стабильном движении врага. Большой участок местной дороги теперь усеян доказательствами военных преступлений ВС РФ.

Российские оккупанты расстреливают гражданские машины на Покровском направлении. Об этом 12 ноября сообщил доброволец 24 ОШБ "Айдар" с позывным "Осман" Станислав Бунятов.

"На Покровском направлении обстановка плохая, враг ежедневно продвигается стабильно заданным темпом, потому что отступая, наши не могут нормально занять оборону", — отметил он.

По словам военного, на дорогах от поселка Шевченко до села Новоалексеевка кроме уничтоженной военной техники можно встретить и превращенные в металлолом гражданские машины. Он подчеркнул, что врагу "абсолютно все равно кого убивать" — гражданских или военных украинцев.

Лейтенант ВСУ с позывным "Алекс" рассказал, что ВС РФ полностью простреливают трассу Шевченко-Андреевка. Большой участок дороги оказался под ударами вражеских FPV-дронов, там ежедневно появляются новые подбитые военные или гражданские машины.

Упомянутая трасса на карте боевых действий Фото: Офицер+ / Telegram

"Да, гражданские тоже, потому что их, как оказалось, осталось там немало, но на той трассе врагом без разбора уничтожается все живое", — подчеркнул он.

По словам офицера, трасса усеяна доказательствами военных преступлений России, в частности телами гражданских-жертв атак дронами.

"Бьют не только по авто с гражданскими, но и отдельно по людям, потому что на дороге кроме авто с трупами, лежат одиночные тела, наверное люди пытались бежать, но даже за ними гнались дроны", — добавил "Алекс".

Покровское направление: где идут бои

Боец Сил обороны с позывным "Мучной" сообщил, что к югу от села Лысовка украинские войска отбили атаку ВС РФ и зачистили посадку от врага.

Также оккупанты продвигаются в западной части села Петровка и со стороны села Юрьевка.

"Врагу остается взять под контроль северную часть села и закрепиться окончательно", — подчеркнул "Мучной".

Упомянутые населенные пункты на карте боевых действий Фото: Deep State

Рубеж обороны Вознесенка-Новоселидовка — под контролем России. Ее войскам удалось продвинуться южнее по железному полотну.

Держат бои за село Сонцовка. По прогнозу "Мучного", если ВС РФ удастся прорыв там, им откроется путь к поселку Старые Терны.

Упомянутые населенные пункты на карте боевых действий Фото: Deep State

В утреннем отчете Генерального штаба ВСУ отмечалось, что в течение суток на Покровском направлении остановили 50 попыток наступления со стороны врага. Бои шли в районах Миролюбовки, Луча, Григорьевки, Крутого Яра, Петровки, Пустынки, Украинки и Лысовки.

"Основные усилия вражеских атак были сконцентрированы в направлении населенных пунктов Селидово и Проминь", — передавали в командовании.

Напомним, 11 ноября боец Станислав Бунятов сообщил, что ВС РФ взорвали дамбу вблизи Курахово. Руководитель ГВА Роман Падун объяснил, что обзор невозможен из-за обстрелов, и подтвердил подъем уровня воды.

Председатель Донецкой ОВА Вадим Филашкин информировал, что по состоянию на 16:00 уровень воды поднялся на 1,2 метра. Подтоплений жилья не фиксировали.