ВС РФ взорвали дамбу и зашли в Курахово: враг реализовывает масштабный план на востоке (карты)

Оккупанты давят на город одновременно с трех направлений, жертвуя бойцами ради успехов. В ГВА подтвердили подтопление сел после подрыва Терновской дамбы.

ВС РФ давят в Донецкой области, наступая на Курахово. Аналитики DeepState разобрали тактику врага на этом направлении.

Ситуация вокруг города Курахово все больше ухудшается. Россия реализует масштабный план окружения, заходя с флангов, и пытается выйти на логистические пути Сил обороны. По состоянию на сегодня позиции штурмуют с севера, юга и востока.

"Северная и южная части являются целью обхода города с флангов, где противнику важно взять, как минимум, под огневой контроль трассу Н15 Запорожье-Донецк и достаточно, чтобы осуществлять поражение по любому перемещению", — уточнили обозреватели.

С юга оккупанты движутся по дирекции Ясная Поляна-Максимовка-Трудовое и имеют успехи, несмотря на потери. От линии боестолкновения до трассы — примерно 10 километров.

Карта наступления ВС РФ на Кураховском направлении Фото: DeepState

Движение врага с севера сосредоточено на селе Сонцовка. ВС РФ имели успешные попытки захода в село, но защитникам удается уничтожать российскую пехоту.

"Постоянное давление малыми группами, которые в случае выживания стараются спрятаться с целью накопления сказываются и рано или поздно дадут возможность закрепиться", — отметили в DeepState.

Параллельно вражеские войска пытаются дойти до села Берестки и поселка Старые Терны.

С востока штурмовики заходят на окраины Курахово, пытаясь там насыщаться и закрепляться.

В то же время, по оценке аналитиков, "неблагоприятные обстоятельства" складываются в "кармане" в районе населенных пунктов Антоновка-Катериновка-Елизаветовка. ВС РФ усилили давление на украинские позиции. Прогнозируется, что в случае выхода захватчиков на трассу Н15 этот участок будет самым опасным.

ВС РФ продвинулись в Курахово

Лейтенант ВСУ с позывным "Алекс" сообщил, что российские войска подошли к селу Дальнее и продвинулись в самом городе Курахово.

"Вопрос довольно открытый, где они смогли закрепиться, но ничего хорошего такие продвижения не несут", — заверил офицер.

Упомянутые населенные пункты на карте боевых действий Фото: DeepState

Оккупанты взорвали Кураховскую дамбу

Доброволец 24 ОШБ "Айдар" Станислав "Осман" Бунятов сообщил, что враг взорвал Терновскую дамбу Кураховского водохранилища. В результате этого подтопило ряд сел.

"Дороги остаются пригодными к использованию, но с определенными нюансами, перемещение бронетехники по грунтовым дорогам вокруг этих н.п. конечно же ограничено", — рассказал военный.

Терновская дамба и направление движения воды Фото: DeepState

Начальник Кураховской городской военной администрации Роман Падун в комментарии "Суспільне Донбас" рассказал, что из-за обстрелов осмотреть дамбу невозможно. Однако в селах, расположенных вдоль течения реки Волчья, поднимается вода.

"Нам известно, что идет вода по селам, расположенным возле Терновской дамбы. Характер повреждения, критичность подтвердить не можем. Осмотр дамбы не можем осуществить из-за постоянных обстрелов по состоянию на сейчас", — пояснил руководитель ГВА.

По его словам, водная уже подступает к населенным пунктам Великоновоселковской громады.

"Мы имеем по другим населенным пунктам Великоновоселковской громады (информацию, — ред.), что там идет вода, если шлюзы открываются. То мы констатируем то, что дамба, вероятно, повреждена", — добавил Падун.

В сети распространилось фото взорванной дамбы, но аналитики DeepState сообщили, что на нем — разрушенная еще в 2022 году Козаровицкая дамба на реке Ирпень. В то же время они отметили, что факт разрушения Кураховской дамбы этот фото-фейк никоим образом не отменяет.

Фото, которое распространили оккупанты, было опубликовано в сети более двух лет назад Фото: Deep State

Что говорит Генштаб

В утреннем отчете Генерального штаба ВСУ отмечалось, что на Кураховском направлении в течение суток было зафиксировано 48 атак позиций. Бои шли в районе Ильинки, Воздвиженки, Новоселидовки, Новодмитровки, Сонцовки, Максимильяновки, Антоновки, Дальнего и Катериновки.

"Активнее всего оккупанты пытались продвинуться вперед в районах населенных пунктов Антоновка и Ильинка", — передавало командование.

Напомним, глава Херсонской ОВА Александр Прокудин заявил, что ВСУ удерживают плацдарм в левобережной части региона.

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский посетил подразделения в Курской области и рассказал об основных задачах украинских сил на этом направлении.