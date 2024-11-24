В Украине по-новому будут открывать и закрывать банковские счета: что решил НБУ

Изменения позволят физическим лицам, которые в связи с болезнью или по другим причинам не могут подписаться собственноручно на документах, избежать возможных проблем при пользовании счетом.

В Украине обновили правила, касающиеся открытия и закрытия счетов в банках и небанковских учреждениях. Теперь для выполнения этих операций больше не требуется ставить собственноручную подпись. Вместо этого клиенты могут воспользоваться квалифицированной электронной подписью (КЭП) или ее аналогами. Об этом говорится в постановлении правления Национального банка (НБУ) №135 19 ноября.

Такое решение объясняется приведением законодательства Украины в соответствие с нормами об электронных доверительных услугах, а также необходимостью урегулирования отдельных аспектов функционирования платежного рынка.

Национальный банк расширил возможности для небанковских поставщиков платежных услуг. Теперь они смогут открывать платежные счета другим небанковским участникам рынка исключительно для выполнения платежных операций с использованием собственных средств.

Также клиентов таких организаций освободили от необходимости лично подписывать документы на открытие или закрытие счетов. Вместо этого они, либо их законные представители, могут использовать:

квалифицированная электронная подпись;

цифровая собственноручная подпись;

усовершенствованная электронная подпись с квалифицированным сертификатом;

другая электронная подпись, использование которой определено договором с поставщиком платежных услуг.

"Это позволяет физическим лицам, которые в связи с болезнью или по другим причинам, не могут подписаться собственноручно на документах, избежать возможных препятствий при пользовании счетом", — пояснили в НБУ.

Пользователям (представителям пользователей) предоставлено право при подписании электронных документов использовать квалифицированную электронную подпись, цифровую собственноручную подпись, усовершенствованную электронную подпись с квалифицированным сертификатом, а также другую электронную подпись, если ее использование предварительно определено договором между пользователем и поставщиком платежных услуг.

Исключили норму, которая предусматривает использование образца собственноручной подписи владельца счета — физического лица, физического лица-предпринимателя, физического лица, осуществляющего независимую профессиональную деятельность / доверенного лица / другого уполномоченного лица, указанного в договоре / доверенности / другом документе при совершении операций по счетам этих лиц. Это позволит физическим лицам, которые в связи с болезнью или по другим причинам, не могут подписаться собственноручно на документах, избежать возможных препятствий при пользовании счетом, говорят в НБУ.

Также зафиксировали принадлежность текущих счетов со специальным режимом их использования, которые открываются в случаях, предусмотренных законами Украины или актами Кабинета Министров Украины, к текущим счетам.

Последнее новшество — НБУ уточнил норму в отношении лиц, имеющих право распоряжаться счетом и подписывать платежные инструкции.

Без ограничений: какие решения для бизнеса принял НБУ

С 20 ноября Национальный банк Украины смягчил валютные ограничения для поддержки международной торговли и программ технической помощи. В частности, отменены ограничения на сроки поставки товаров для отдельных категорий импорта. Это дает украинским предприятиям возможность оплачивать импортные товары, даже если сроки их поставки не определены, при условии, что:

платежи производятся в пользу иностранного экспортно-кредитного агентства (ЭКА), иностранного государства через уполномоченное лицо или юридических лиц, в составе которых есть иностранные государства или банки;

участие иностранного ЭКА или государства в обеспечении операции обязательно.

Напомним, 24 ноября 2023 года НБУ презентовал монету "Год Дракона", которую посвятил Вооруженным силам Украины.

6 декабря 2023 года Нацбанк выпустил памятную монету "Страна супергероев", которую посвятил волонтерам.