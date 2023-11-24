Новая памятная монета "Год Дракона" с шевроном ВСУ — в НБУ рассказали, как приобрести (фото)

Нумизматическая новинка от Нацбанка станет символом отваги и силы Вооруженных Сил, а еще — напоминанием, что 2024 год, который будет приближать победу Украины, — это год Дракона по китайскому календарю.

Related video

В Украине появится памятная монета с напоминанием о подвиге наших защитников и защитниц в стиле 12-летнего восточного календаря с символом следующего года — Драконом. Она посвящена Вооруженным Силам Украины. Об этом говорится в сообщении Нацбанка.

Как отметили в НБУ, 2024-й — это прежде всего год продолжения борьбы, героизма и мужества ВСУ. Украинские воины встретят новый год на фронте, защищая страну. Поэтому новая памятная монета "Год Дракона" будет содержать также шеврон Вооруженных Сил Украины как символ их отваги и силы.

Как выглядит монета

Памятная монета "Год Дракона" — реверс Фото: НБУ

На реверсе монеты в центре изображен стилизованный символ восточного календаря 2024 года — дракона. Справа на драконе содержится шеврон Вооруженных Сил Украины.

На аверсе по кругу можно увидеть 12 символов восточного календаря, в центре круга — стилизованные часы со стрелкой, указывающей на дракона.

Памятная монета "Год Дракона" — аверс Фото: НБУ

Дизайн монеты создала художница Марина Куц, скульптор Владимир Демьяненко.

Какой тираж и номинал монеты "Год Дракона" — 5 гривен, объемом 80 тысяч штук в сувенирной упаковке.

Она введена в обращение 24 ноября 2023 года.

Как приобрести новую монету, какая цена

Приобрести памятную монету "Год Дракона" можно уже с 24 ноября в интернет-магазине нумизматической продукции Национального банка.

Всего через интернет-магазин будет реализовано 40 тысяч монет, первые 15 тысяч монет будут доступны для покупки в день ее введения в обращение, с 24 ноября.

Стоит монета "Год Дракона" 131 гривну.

Ранее Национальный банк Украины в честь годовщины освобождения Херсона выпустил новую памятную монету "Антоновский мост".

А 2 ноября стало известно, что НБУ продал из резервов рекордный с 2022 года объем долларов. Всего с начала 2023 года НБУ, чтобы поддержать стабильность на финансовом рынке, продал 22,604 миллиарда долларов.