Деньги нарасхват: НБУ продал из резервов рекордный с 2022 года объем долларов

Всего с начала 2023 года Нацбанк, чтобы поддержать стабильность на финансовом рынке, продал 22,604 миллиарда долларов.

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Национальный банк Украины (НБУ) по итогам октября 2023 года продал на межбанковском валютном рынке 3,338 миллиарда долларов. Продажа такого большого объема валюты в последний раз фиксировалась еще в июне 2022-го, когда регулятор продал 3,956 миллиарда долларов. Об этом свидетельствуют данные НБУ.

По сравнению с сентябрем объем продажи валюты вырос на 24%.

НБУ продал из резервов 3,3 млрд долларов

Всего с начала 2023 года Нацбанк, чтобы поддержать стабильность на финансовом рынке, продал 22,604 миллиарда долларов.

Компенсируются эти расходы за счет помощи от западных партнеров. Так, в первый месяц осени государственный бюджет Украины получил около 2,8 миллиарда долларов внешнего финансирования. Грантовые средства, предоставляемые на невозвратных условиях, составили более 40% из общего объема финансовой помощи.

Среди доноров в октябре 2023 года были:

Европейский Союз — 1,6 миллиарда долларов (льготное финансирование);

Соединенные Штаты Америки — 1,15 миллиарда долларов (грант).

Средства от Евросоюза — девятый транш в рамках макрофинансовой помощи на 2023 год. В целом партнеры обещали предоставить Украине 18 миллиардов евро, из которых 15 миллиардов уже поступили на счета нашей страны.

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Стратегию менять не будут: в НБУ рассказали, как контролируют валютный рынок

Напомним, Национальный банк Украины в рамках реализации Стратегии смягчения валютных ограничений, перешел к режиму управляемой гибкости курса с октября. То есть НБУ теперь не устанавливает самостоятельно официальный курс для операций купли-продажи на межбанковском валютном рынке, а определяет официальный курс в результате операций на межбанке.

Также напомним, что правление Национального банка в третий раз с июля снизило учетную ставку – на этот раз до 16%. Решение вступило в силу с 27 октября. В то же время все другие ставки, по которым происходят активные и пассивные операции с банками, регулятор решил оставить на прежнем уровне.