Гроші нарозхват: НБУ продав із резервів рекордний з 2022 року обсяг доларів

Загалом від початку 2023 року Нацбанк, щоб підтримати стабільність на фінансовому ринку, продав 22,604 мільярда доларів.

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Національний банк України (НБУ) за підсумками жовтня 2023 року продав на міжбанківському валютному ринку 3,338 мільярда доларів. Продаж такого великого обсягу валюти востаннє фіксувався ще в червні 2022-го, коли регулятор продав 3,956 мільярда доларів. Про це свідчать дані НБУ.

Порівняно з вереснем обсяг продажу валюти зріс на 24%.

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Загалом від початку 2023 року Нацбанк, щоб підтримати стабільність на фінансовому ринку, продав 22,604 мільярда доларів.

Компенсуються ці витрати за рахунок допомоги від західних партнерів. Так, у перший місяць осені державний бюджет України отримав близько 2,8 мільярда доларів зовнішнього фінансування. Грантові кошти, що надаються на безповоротних умовах, становили понад 40% із загального обсягу фінансової допомоги.

Серед донорів у жовтні 2023 року були:

Європейський Союз — 1,6 мільярда доларів (пільгове фінансування);

Сполучені Штати Америки — 1,15 мільярда доларів (грант).

Кошти від Євросоюзу — дев'ятий транш у межах макрофінансової допомоги на 2023 рік. Загалом партнери обіцяли надати Україні 18 мільярдів євро, з яких 15 мільярдів уже надійшли на рахунки нашої країни.

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Нагадаємо, Національний банк України в межах реалізації Стратегії пом'якшення валютних обмежень, перейшов до режиму керованої гнучкості курсу з жовтня. Тобто НБУ тепер не встановлює самостійно офіційний курс для операцій купівлі-продажу на міжбанківському валютному ринку, а визначає офіційний курс у результаті операцій на міжбанку.

Також нагадаємо, що правління Національного банку втретє з липня знизило облікову ставку — цього разу до 16%. Рішення набуло чинності з 27 жовтня. Водночас усі інші ставки, за якими відбуваються активні та пасивні операції з банками, регулятор вирішив залишити на колишньому рівні.