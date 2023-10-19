Стратегію змінювати не будуть: у НБУ розповіли, як контролюють валютний ринок

У Національному банку розповіли, що продовжують спостерігати за ситуацією на валютному ринку і поки не збираються відмовлятися від пом'якшення валютних обмежень.

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Національний банк України й надалі контролюватиме валютний ринок і стежитиме за відсутністю коливань на ринку або перманентного ослаблення гривні. Це першочергове завдання для регулятора. Про це сказав 19 жовтня 2023 року заступник голови НБУ Сергій Ніколайчук.

За його словами, Нацбанк доклав серйозних зусиль для того, щоб на валютному ринку з'явилися стійкі передумови для переходу до керованої гнучкості курсу.

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Так, наприклад, регулятор посприяв появі привабливих ставок за гривневими інструментами. Як пояснив Ніколайчук, наразі середні ставки за депозитами в гривні становлять близько 11-12% після оподаткування і захищені від інфляції. Водночас привабливість гривневих депозитів дає змогу знизити попит на валюту та зниження тиску на валютному ринку.

Зазначається, що Національний банк не планує відмовлятися від своєї відповідної стратегії. Тобто валютні обмеження пом'якшуватимуть і далі.

"Цей процес відбуватиметься поступово, щоб надати необхідні можливості для роботи підприємств і мінімізувати ризики", — розповів Сергій Ніколайчук.

Стратегію пом'якшення валютних обмежень Нацбанк впроваджує з липня 2023 року. У межах стратегії 19 серпня запрацювали нові правила торгівлі валютою. Також регулятор планує поліпшити інформування людей у місцях торгівлі іноземною валютою.

У Нацбанку впевнені, що в разі виникнення спірних ситуацій зазначені зміни сприятимуть кращому інформуванню клієнтів про контакти для звернень і повідомлень щодо порушень під час обміну валют.

Крім того, 2 жовтня Нацбанк повідомив, що в Україні починає діяти гнучкий обмінний курс. Так, ситуація на валютному ринку й надалі буде під контролем НБУ, а отже роль ключового гравця не зміниться.

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Водночас економіст Олексій Кущ вважає, що НБУ замість повернення до формату фінансової системи воєнного часу вирішив пограти в ринок, запровадивши режим керованого гнучкого валютного курсу.

Також Фокус розбирався, чи залишиться курс гривні стабільним після введення Нацбанком режиму керованої гнучкості курсу на міжбанківському валютному ринку.