Час змін: у НБУ спрогнозували, чого очікувати від курсу долара найближчим часом

Національний банк уже не контролює офіційний курс на рівні 36,56 грн за долар, але, як пояснив заступник голови НБУ Юрій Гелетій, у регулятора залишилися важелі впливу на валютний ринок.

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Режим керованої гнучкості курсу, який запровадив Національний банк України з 3 жовтня, погіршить курсові та інфляційні очікування. Скільки триватиме цей ефект у НБУ не прогнозують, проте впевнені в тому, що з часом ситуація стабілізується. Про це заявив в інтерв'ю сайту Мінфіну 4 жовтня заступник голови Нацбанку Юрій Гелетій.

"Наше завдання — показати, що це дійсно керована гнучкість курсу, а в Нацбанку є важелі контролю. Думаю, що ринок у цьому швидко переконається, тому не очікуємо тривалого ажіотажу", — сказав він.

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Гелетій зазначив, що за високої міжнародної підтримки НБУ використовуватиме резерви, щоб балансувати ситуацію на валютному ринку.

"Наші інтервенції будуть повністю покривати дефіцит валюти, викликаний війною. До того ж ми забезпечуватимемо рух курсу як в один, так і в інший бік", — підкреслив заступник голови НБУ.

Юрій Гелетій також додав, що коливання курсу будуть як в один, так і в інший бік. Тобто валюта буде і дорожчати, і дешевшати. Але все це відбуватиметься під жорсткими обмеженнями з боку регулятора.

"Зрозуміло, що під час війни ніякого повноцінного плавання курсу бути не може. Тобто ніяких значних стрибків, ніяких непередбачуваних сплесків, тільки контрольована ситуація і мінімальні коливання", — пояснив він.

Тобто НБУ стежимо за ринком, визначаємо тенденції, якщо ситуація покращуватиметься, то і курс буде міцнішим.

"Але знову ж таки завдяки нашим інтервенціям усі ці коливання будуть незначними", — підсумував Гелетій.

Нагадаємо, 2 жовтня Нацбанк повідомив, що запроваджує гнучкий обмінний курс. Утім, НБУ і далі контролюватиме ситуацію на валютному ринку, відповідно залишиться ключовим гравцем.

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Зазначимо, що Нацбанк з кінця липня 2022 року контролював офіційний курс національної валюти на рівні 36,5686 грн щодо 1 долара США. Але з 3 жовтня фіксований курс було скасовано, і вже 4 числа курс гривні щодо долара становив 36,5901 грн за долар. Тобто тепер гривня подешевшала на 0,0215 грн.

Також регулятор оновив курс гривні до євро до 38,3263 гривні за 1 євро. Раніше курс був на рівні 38,5177 грн. Таким чином, українська валюта зміцнилася на 0,1914 гривень.