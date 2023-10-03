Долар відпустили на волю. До чого прийде курс валют від Нацбанку

Related video

Якщо є економічний тил, то має бути і макроекономічний! І на ньому сталася переможенька.

Після майже двадцяти місяців фіксованого курсу валют повідомляють про перехід на керований курс. Це не так чудово, як вільний курс, але теж непогано і крок в правильний бік. Власне, в бік здорової економіки.

Уявляю собі обличчя "запорєбрікових пропагандонів" після цієї новини. Вони ж старалися. Вони ж казали, що Україна скоро впаде у фінансову яму, і тут будуть безхатьки смажити пацюків на діжках прямо на Майдані. А тут раптом пишуть — українська економіка настільки непогано почувається, що потроху відпускає курс. Це в той час, як курсові обмеження в самій РФ безпрецедентні.

Далі ще краще: чому скасовують фіксацію долара? Тому що можуть. Тому що рівень інфляції істотно впав, а рівень золотовалютних резервів навпаки виріс. Причому не просто виріс, а досяг рекордних за всю історію України 40 мільярдів "баксів". Так, ми всі розуміємо, що це міжнародна допомога. Але долару все одно, звідки він тут взявся: він просто бере і стабілізує ринок.

Долар бере і стабілізує ринок

Посполитий, який не дуже розуміється на валютних ринках, звісно, спитає — то мені із цього що? Нічого ж хорошого, бо якщо "бакс" відпустити, він взлетить, і мені буде дорого купити чергову сотку, щоб засунути під матрац. А от і ні. "Бакс" не взлетить, бо держава все ще лишає за собою можливість регулювання. Тобто вона слідкуватиме, щоб великих амплітуд курсу не було. Для функціонування експортно-імпортної економіки "валютний коридор" — набагато краща опція, ніж фіксований курс.

Але так, я абсолютно впевнений, що з цієї новини розганятимуть паніку самі знаєте хто. Важливо не вестися на росІПСО і пам’ятати, що скасування фіксованого курсу посилить стійкість нашої економіки та валютного ринку. Тоді як його продовження рано чи пізно призвело б до валютної кризи.

Зараз ми з вами буквально бачимо, як наша економіка потрошку-помаленьку починає ставати на ноги. Ми робимо черговий крок в бік нормального учасника світового ринку.

Джерело

Важливо