Доллар отпустили на волю. К чему придет курс валют от Нацбанка

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Если есть экономический тыл, то должен быть и макроэкономический! И на нем произошла победонька.

После почти двадцати месяцев фиксированного курса валют сообщают о переходе на управляемый курс. Это не так замечательно, как свободный курс, но тоже неплохо и шаг в правильную сторону. Собственно, в сторону здоровой экономики.

Представляю себе лицо "запоребриковых пропагандонов" после этой новости. Они же старались. Они же говорили, что Украина скоро упадет в финансовую яму, и здесь будут бездомные жарить крыс на бочках прямо на Майдане. А тут вдруг пишут — украинская экономика настолько неплохо себя чувствует, что понемногу отпускает курс. Это в то время, как курсовые ограничения в самой РФ беспрецедентны.

Дальше еще лучше: почему отменяют фиксацию доллара? Потому что могут. Потому что уровень инфляции существенно упал, а уровень золотовалютных резервов, наоборот, вырос. Причем не просто вырос, а достиг рекордных за всю историю Украины 40 миллиардов "баксов". Да, мы все понимаем, что это международная помощь. Но доллару все равно, откуда он тут взялся: он просто берет и стабилизирует рынок.

Доллар берет и стабилизирует рынок

Средний гражданин, который не очень разбирается в валютных рынках, конечно, спросит — так мне с этого что? Ничего же хорошего, потому что если "бакс" отпустить, он взлетит, и мне будет дорого купить очередную сотку, чтобы засунуть под матрас. А вот и нет. "Бакс" не взлетит, потому что государство все еще оставляет за собой возможность регулирования. То есть оно будет следить, чтобы больших амплитуд курса не было. Для функционирования экспортно-импортной экономики "валютный коридор" — гораздо лучшая опция, чем фиксированный курс.

Но да, я абсолютно уверен, что по этой новости будут разгонять панику сами знаете кто. Важно не вестись на росИПСО и помнить, что отмена фиксированного курса усилит устойчивость нашей экономики и валютного рынка. Тогда как его продолжение рано или поздно привело бы к валютному кризису.

Сейчас мы с вами буквально видим, как наша экономика понемногу-помаленьку начинает становиться на ноги. Мы делаем очередной шаг в сторону нормального участника мирового рынка.

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