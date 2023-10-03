Уперше з початку війни: Нацбанк встановив офіційний курс гривні на 4 жовтня

Згідно з інформацією НБУ, 4 жовтня українська валюта вперше з початку повномасштабного вторгнення РФ буде торгуватися трохи ослабнувши щодо долара. Однак щодо євро — гривня зміцнилася.

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Національний банк України встановив офіційний курс гривні на 4 жовтня. Це сталося вперше після скасування фіксованого курсу. Відповідні дані з'явилися на сайті НБУ.

Зазначимо, що Нацбанк з кінця липня 2022 року утримував офіційний курс гривні на рівні 36,5686 грн щодо 1 долара США. Однак уже 4 жовтня курс гривні щодо долара встановили на рівні 36,5901 грн за долар. Таким чином, гривня подешевшала на 0,0215 грн.

Крім того, НБУ було встановлено курс гривні до євро, який становитиме 38,3263 гривні за 1 євро. Раніше курс тримався на рівні 38,5177 грн за 1 євро. Таким чином, українська валюта зміцнилася на 0,1914 гривні.

Курс валют в Україні на 4 жовтня від НБУ Фото: Скриншот

Нацбанк встановив офіційний курс гривні вперше з початку війни

Зазначимо, що з початку повномасштабного вторгнення РФ НБУ утримував фіксований курс гривні спершу 29,25 грн/долар, а з 21 липня 2023 року — 36,57 грн/долар.

Потім 2 жовтня стало відомо, що НБУ запроваджує гнучкий обмінний курс. До 24 лютого 2022 року в Україні діяло плаваюче курсоутворення, однак тепер багато що зміниться. За режиму керованої гнучкості курсу НБУ і далі контролюватиме ситуацію на валютному ринку, відповідно залишиться ключовим гравцем.

Нацбанк з 3 жовтня компенсує структурний дефіцит валюти і курс буде змінюватися в обидва боки — то зростати, то знижуватися. Суттєві курсові зміни будуть обмежені, відповідно, значного і різкого ослаблення гривні або її зміцнення відбуватися не буде.